سياسة | عربي

أمين عام الجامعة العربية: التصويت الأممي الداعم للأونروا يعكس الرأي الدولي الرافض لقرارات سلطات الاحتلال

20 - ديسمبر - 2024

تامر هنداوي
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القاهرةـ “القدس العربي”:

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.

وبحسب بيان أصدره جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، فإن أبو الغيط أعرب عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف أوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر “الأونروا” وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور “الأونروا” في القطاع كما ترغب إسرائيل.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 2:10 م

    ولكن عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي تستميت في حماية عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🐒🚀

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