سياسة | عربي

أمين عام الجامعة العربية: نتطلع لأن تفضي الهدنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار

22 - نوفمبر - 2023

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

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