أمين عام «العدالة والتنمية» المغربي يحتج على مشاركة إسرائيل في مناورات «الأسد الافريقي»

الرباط ـ «القدس العربي»: وجد عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض، نفسه في خضم انتقادات حادة شنّها عليه بعض الإعلاميين والمدونين، بسبب اعتراضه على مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناورات «الأسد الأفريقي» التي جرت في بعض مناطق المغرب أخيرًا.

وركّزت الانتقادات على اعتبار أن القيادي الإسلامي تدخّل في شؤون الجيش المغربي، رغم أنه لم يتلفظ في الكلمة التي ألقاها أمام الأمانة العامة لحزبه بأي عبارة صريحة تشير إلى ذلك. وتداول نشطاء «فيديو» يوثّق كلام بن كيران، للتدليل على عدم حديثه مطلقًا عن القوات المسلحة الملكية المغربية.

وكتب الإعلامي محمد واموسي في صفحته الرسمية على «الفيسبوك» مخاطبًا بن كيران: «مَن يقرر في شؤون المناورات العسكرية في المغرب، ومن يشارك، ومن لا يشارك، ليس أنت ولا حزبك، ولا بقية الأحزاب ولا الحكومة ولا خطابك المنفوش… بل المؤسسة العسكرية والملك مباشرة»، ووجّه إليه نصيحة قائلاً: «توقّف عن التسلل إلى ساحات السيادة العليا للبلاد بثوب الواعظ، فالمؤسسة العسكرية ليست ساحة للمتاجرة، ولا ملعبًا لتسجيل الأهداف الانتخابية».

إعلاميون: تدخل غير مقبول في شؤون الجيش

في السياق نفسه، اعتبر الصحافي الحسين يزي، أن «القوات المسلحة الملكية المغربية لا تحتاج إلى من يدافع عنها؛ فهي موجودة لفعل الدفاع عن حوزة الوطن وترابه ومواطنيه. هي موجودة للإغاثة في الكوارث الكبرى». وأضاف: «الأصل ألا تكون موضوع نقاش أو إصدار مواقف تجاهها من طرف الأحزاب أو غيرها»، خاتماً تدوينته بالقول: «من الأخطاء الجسيمة لحركة الإخوان المسلمين الذين فازوا برئاسيات مصر بفعل ما سمي «الربيع العربي» أن المرحوم مرسي وإخوانه خططوا للسيطرة على الجيش والقضاء».

ورأى الصحافي رضوان رمضاني في كلام بن كيران «تجرؤًا غير مسبوق خلال ظرف حساس في الحديث عن مؤسسة موقرة اسمها القوات المسلحة الملكية»، وتساءل: «هل هذه التصريحات بتواترها (إشارة إلى انتقاد سابق وجهه بن كيران إلى الرئيسين الفرنسي والأمريكي) صدفة أم أنها سمفونية هدفها العزف على لحن واحد. مع استحضار أن الوحيد الذي يخاطب المؤسسة العسكرية في البلاد هو قائدها الملك محمد السادس».

وجاء في تدوينة الصحافي عبد الحميد جماهري: «متأكد أن جلالة الملك يمكن أن يتسامح مع الإساءة إلى شخصه. لكن مؤسسات الدولة الدفاعية مثل الجيش والأمن… أبداً لن تمر الإساءة». وأضاف: « لم يتساهل مع فرنسا بكل قوتها… أما اللعب بالنار فليس شجاعة أبداً… إنه التهلكة والاستفزاز».

وسارع إسماعيل طاهري، مدير تحرير فضاء البوغاز، بالرد على هذه التدوينة قائلاً: «تحريض غير لائق بقيادي اتحادي وصحافي وشاعر وهلم جرا… حرية الرأي مكفولة. ثم مَن نصّبك يا عبد الحميد جماهيري لتتحدث عن معرفتك بمشاعر الملك وما يتسامح فيه وما لا يتسامح فيه. الاتحاد الاشتراكي ليس له عضو في المجلس الوزاري، والديوان الملكي لم يصدر بلاغاً في الموضوع، ولا وزير في الحكومة رد على تصريحات بن كيران. وعبد الإله بن كيران كان شجاعاً في التعبير عن رأي ليس غريباً عن رأي قطاعات واسعة من الرأي العام المغربي». وختم تدوينته بالقول: «أيها الاتحاديون (نسبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي)، لا تأكلوا الثوم بفم المخزن».

وكتبت الصحيفة الإلكترونية «الملاحظ المغربي والإفريقي» الناطقة بالفرنسية إن عبد الإله بن كيران يقول لنا «إننا نخجل». «نحن» هنا، لأنه لم يُجرِ أي استطلاعات رأي لمعرفة آراء جميع المغاربة. وتابعت: إنه يقول «يجب ألا نرحب بمن يحارب أمة الإسلام». إنه يتحدث عن الإسرائيليين بالطبع. نعلم أن إسرائيل في حرب مع حماس وجماعات إرهابية أخرى، بالطبع، لكن هناك مليون مسلم في إسرائيل. وهم أيضًا جزء من أمة الإسلام. لذا، يرى أن الترحيب بالجنود الإسرائيليين مرفوض «دينيًا وديمقراطيًا ووطنيًا».

وأردفت الصحيفة نفسها: «لطالما احترم الجيش المغربي دوره ومهمته، ولم يتدخل قط في السياسة. إنه مؤسسة مهمة لحماية السيادة الوطنية، وبالتالي فهو منيع أمام أوهام القادة السياسيين المنحطين الذين يعانون من اندثارهم بفعل العملية الانتخابية الديمقراطية. لا يُحاول زعزعة استقرار الجيش المغربي إلا الانقلابي»، على حد تعبيرها. واستغربت الصحيفة لصمت باقي قادة الأحزاب الذين ـ كما كتبت: «لم نسمع ردهم على أوهام الإسلامي الذي يُصوَّر على أنه ديمقراطي. ومع ذلك، كان ينبغي لهم أن يكونوا أول من يتصدى لمحاولات الإسلاميين زعزعة استقرارهم. فهم يعلمون أن هؤلاء يستغلون صمتهم لسرقة لحظات مجدهم والعودة إلى السلطة».

أما الصحافي مولاي التهامي بهطاط، فاختار رداً ساخراً، إذ كتب في صفحته الافتراضية: «كل التضامن مع نتن ياهو وجنوده. قلوبنا معكم».

وفي السياق نفسه، أوضح نزار خيرون، القيادي الشبابي في حزب «العدالة والتنمية»، أن عبد الإله بن كيران لم يذكر مؤسسة الجيش المغربي ولا تطاول عليها، بل «رفض دُخول فيالق من كيان مُجرم إلى أرض بلادنا في الوقت الذي يقود فيه هذا الكيان حملة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وساكنة غزة، وهذا من حقه كمواطن وكأمين عام لحزب سياسي وكرئيس حكومة سابق، ولا يُمكن لأي كان أن يصادر حقه في التعبير عن رأيه».

وأضاف قائلاً في تدوينة على الفيسبوك، إن «بن كيران رئيس حكومة سابق، ويعرف المؤسسات جيداً وتعرفه جيداً، وبالتالي فهو يعرف جيداً ما ينبس به حينما يتحدث عن هذه المؤسسات، لكن ما يُرعب الكثيرين أنهم يعلمون أن لدى بن كيران شخصية رمزية قوية وله علاقة جيدة مع هذه المؤسسات وكلماته مسموعة وسمعته ومصداقيته لها أثر، ويحاولون التشويش على كل هذا بالوقيعة، علماً أن أي محاولة للوقيعة بينه وبين هذه المؤسسات لن تجدي نفعاً، وستظل كمن يصبُّ الماء في الرّمل».

في سياق متصل، عبّر حزب «العدالة والتنمية» عن استنكاره بأقوى العبارات للتصعيد الخطير المتمثل في اعتداءات الاحتلال الصهيوني على حرمة المسجد الأقصى، تزامناً مع ما يسمى ذكرى «توحيد القدس» في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة عبر فسح المجال أمام قطعان المستوطنين لمواصلة عربدتهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى وفرض الحصار على مدينة القدس ومنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وفي بيان للأمانة العامة للحزب الإسلامي صدر عقب اجتماعها الأخير، عبّرت عن «أسفها وغضبها الشديدين لعدم وجود ردود فعل تتناسب مع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر وقفاً إسلامياً خالصاً».

ودعا البيان الذي اطلعت عليه «القدس العربي»، الدول والحكومات العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل من أجل حماية القدس الشريف وصيانة معالمه الإسلامية ولا سيما المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام.

وحيت الأمانة العامة المواقف الأخيرة لعدد من الحكومات والبرلمانات والشخصيات الداعمة للحق الفلسطيني والمنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني، والتي وصلت إلى درجة المطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية ووقف اتفاقات التبادل التجاري مع دولة الاحتلال العنصري، معلنة أسفها على «استمرار المغرب في حالة التطبيع مع هذا الكيان المجرم واستنكارها السماح لجنود الاحتلال بالمشاركة فيما يسمى بمناورات الأسد الإفريقي فوق التراب المغربي».

وفي هذا السياق، جددت الأمانة العامة دعوتها إلى إلغاء كل الاتفاقيات وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان المجرم والغادر الذي لا يُؤْمِنُ بالسلام ولا يرجى منه خير أبداً، كما دعت الدبلوماسية المغربية إلى الارتقاء بخطابها ومواقفها إلى المستوى الذي تتطلبه اللحظة، والتعبير عن المواقف المناسبة والواضحة كما وردت في مختلف الرسائل التي وجهها العاهل المغربي إلى المنتدى الأممي والعربي، والتي كان آخرها تلك التي وجهها إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية في بغداد، وذلك بما يتناسب مع حجم الإجرام الصهيوني.

وعبّر البيان عن استغراب الأمانة العامة لصمت وزارة الخارجية عن استهداف جنود الكيان الصهيوني بالرصاص الحي لسفير المملكة المغربية في فلسطين الذي كان ضمن وفد دبلوماسي دولي، في الوقت الذي بلغ حجم الإجرام الصهيوني مستوى أضحى يتحدث فيه قادة إسرائيليون سابقون عن جرائم الحرب التي يمارسها الكيان في غزة ويصفون ما يقوم به جيشهم بالتطهير العرقي وجرائم الإبادة.