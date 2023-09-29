أمين عام الناتو: هجوم أوكرانيا المضاد يحرز تقدما وروسيا تحارب من أجل أوهام استعمارية

كييف: التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، يوم الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، في ثاني زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في شباط/ فبراير 2022.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك إن القوات الأوكرانية “تستعيد الأرض تدريجيا” في إطار الهجوم المضاد الذي يستهدف الغزاة الروس.

وأكد أن “كل متر تستعيده القوات الأوكرانية، هو متر تفقده روسيا. وهناك تناقض شاسع: الأوكرانيون يقاتلون من أجل أسرهم ومستقبلهم وحريتهم. وتقاتل موسكو من أجل أوهام استعمارية”.

وأعلن زيلينسكي عن وثيقة مشتركة جديدة تقدم خطوات عملية لأوكرانيا كي تحقق معايير الانضمام للحلف العسكري الغربي.

(د ب أ)