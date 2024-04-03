أمين عام الناتو يدين مقتل موظفي “المطبخ العالمي” في غزة

بروكسل: أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، مقتل 7 من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ستولتنبرغ على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومساء الاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة لمنظمة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وقال ستولتنبرغ: “ما نراه الآن في غزة هو كارثة إنسانية. نرى معاناة ومدنيين يقتلون، وشاهدنا أيضا الضربة ضد عمّال الإغاثة والتي أُدينُها”.

ورحب أمين عام الناتو بإعلان إسرائيل أنها ستجري تحقيقا في الحادثة.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة”.

وفي محاولة لتبرير الهجوم أضاف نتنياهو: “هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبدا”.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا “معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته”.

وعقب الحادثة، أعلنت “المطبخ المركزي العالمي”، الثلاثاء، تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)