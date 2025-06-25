أمين عام “الناتو” يصف ترامب بـ”دادي” بعد استخدامه لفظاً نابياً

واشنطن- “القدس العربي”: في تصريح لافت، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”دادي” (بابا) على نحو وُصف بالمحبة، وذلك بعد أن هاجم ترامب كلاً من إسرائيل وإيران لاختراقهما اتفاق وقف إطلاق النار الهش، مستخدمًا لغة نابية.

وكان ترامب قد صرّح، قبل مغادرته إلى قمة الناتو في هولندا الثلاثاء، بأن إسرائيل وإيران انتهكتا شروط الاتفاق، وأضاف: “لقد قاتلوا لفترة طويلة وبعنف لدرجة أنهم لم يعودوا يعرفون ما الذي يفعلونه بحق الجحيم”.

وعلّق روته على ذلك قائلاً: “أحيانًا دادي يضطر لاستخدام لغة قوية”، في إشارة إلى تعبير ترامب الصادم، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

كما أشاد روته بالرئيس الأمريكي لموافقته على شنّ ضربات استهدفت ثلاث منشآت نووية قرب طهران، ولضغوطه المتواصلة على دول الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي. وكان روته قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الحلفاء باتوا على وشك الاستجابة لمطلب ترامب برفع الإنفاق إلى 5%.

وأضاف روته، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز”: “علينا أن نحمي أنفسنا من خصومنا، ولكن أيضًا من باب الإنصاف للولايات المتحدة”، مشيرًا إلى دعم ترامب المستمر لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ولعمليات عسكرية أخرى.

وبينما وافقت غالبية دول الحلف على زيادة إنفاقها الدفاعي من النسبة المحددة سابقًا عند 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، اعترضت إسبانيا على الخطة وتم إعفاؤها من الهدف الجديد، وفقًا لما أوردته “بوليتيكو”.

وقال ترامب للصحافيين على هامش القمة: “الناتو سيصبح قويًا جدًا معنا… نحن معهم حتى النهاية”.

وكانت هناك في السابق مخاوف لدى قادة الحلف من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الناتو بسبب شكاوى ترامب المتكررة من تقاعس بعض الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها الدفاعية.