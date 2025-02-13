أمين عام جامعة الدول العربية: غزة ليست للبيع ونرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

القاهرةـ “القدس العربي”:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس في القاهرة.

وقال أبو الغيط إن غزة ليست للبيع وهى جزء من الدولة الفلسطينية المقرر إقامتها على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

ودعا أبو الغيط إلى تبني خطط اقتصادية لإغاثة الشعب الفلسطيني ووضع ضوابط محددة لتنفيذها.

وأوضح أبو الغيط، أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخل منها يوما المنطقة العربية، فما إن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي طال انتظاره لما يقرب من عام ونصف، يدخل حيز النفاذ حتى استأنف الاحتلال الإسرائيلي مخططاته التوسعية في الضفة الغربية، وقام بإعادة تموضع لمعداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني وبرزت من جديد أصوات إسرائيلية وأمريكية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم.

وجدد أبو الغيط، التأكيد على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، باعتبارها المؤسسة الجامعة لكافة الدول العربية بالرفض التام والمطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت، باعتبار أن ذلك يمس مباشرة أُسس وقواعد القانون الدولي الذي بني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر، إضافة إلى أن ذلك الأمر ينطوي على إجحاف صارخ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً نحو تصفية القضية الفلسطينية، وهى قضية العرب المركزية، وأتحدث هنا عن الشعوب والحكومات على حد سواء.

وبين أن الحرب الشعواء التي تنتهجها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية وإلى جانب الخسائر البشرية، وهي الأكثر كلفة على الإطلاق، هناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلفت ندوبا عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات.

وزاد: “الأمر يتطلب مواصلة التحرك العربي الفاعل، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تخلفها هذه الجرائم الإسرائيلية”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، منها مصر والأردن.