أمين عام “حزب الله”: فقدنا طريق إمداداتنا في سوريا بعد الإطاحة بالأسد- (فيديو)

بيروت: قال الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية نعيم قاسم، اليوم السبت، إن الجماعة فقدت طريق إمداداتها عبر سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل نحو أسبوع في هجوم كاسح شنته المعارضة.

ولم يذكر قاسم الأسد بالاسم في خطابه الذي بثه التلفزيون لكنه قال إن الجماعة لا تستطيع الحكم على الحكام الجدد في سوريا قبل أن تستقر الأوضاع في البلاد.

وأكد قاسم حق الشعب السوري في اختيار حكومته ودستوره وقال إن “النظام في سوريا سقط على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها”.

وأضاف: “نتمنى أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا إسرائيل عدوا”.

وتابع: “من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته”.

وأعرب أمين عام “حزب الله”، عن أمله في استمرار “التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان”.

الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ #نعيم_قاسم: ⭕دعمنا #سوريا لأنها في الموقع المعادي لـ “إسرائيل” ⭕سقط النظام في #سوريا على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها pic.twitter.com/0NEalDMgBD — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 14, 2024

(وكالات)