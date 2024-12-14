أمين عام “حزب الله”: فقدنا طريق إمداداتنا في سوريا بعد الإطاحة بالأسد- (فيديو)

بيروت: قال الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية نعيم قاسم، اليوم السبت، إن الجماعة فقدت طريق إمداداتها عبر سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل نحو أسبوع في هجوم كاسح شنته المعارضة.
ولم يذكر قاسم الأسد بالاسم في خطابه الذي بثه التلفزيون لكنه قال إن الجماعة لا تستطيع الحكم على الحكام الجدد في سوريا قبل أن تستقر الأوضاع في البلاد.
وأكد قاسم حق الشعب السوري في اختيار حكومته ودستوره وقال إن “النظام في سوريا سقط على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها”.
وأضاف: “نتمنى أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا إسرائيل عدوا”.
وتابع: “من حق الشعب السوري أن يختار حكومته ودستوره وخياراته”.
وأعرب أمين عام “حزب الله”، عن أمله في استمرار “التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان”.
الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ #نعيم_قاسم:
⭕دعمنا #سوريا لأنها في الموقع المعادي لـ “إسرائيل”
⭕سقط النظام في #سوريا على يد قوى جديدة لا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها pic.twitter.com/0NEalDMgBD
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 14, 2024
(وكالات)
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تتدخل لقتل الشعب السوري ومساعدة جلاده و تتبجح الان بطلب دعم سوريا الجديدة سوريا الثورة
تحرككم في نصرة غزة لم يكون خالصا وقد انتقمت منكم العناية الالهية بسقوق بشار انتهيتم وانتهى دجلكم الى الابد
كان ينبغي للشيخ نعيم قاسم أن يعتذر للشعب السوري عن مشاركته ولآخر دقيقة في قتل وتعذيب وتشريد الشعب السوري الذي أراد ان يعيش في بلده حرا بإيعاز من إيران ودعما لنظام الأقلية المستبدة والظالمة تحت ذريعة مكافحة الارهاب ومن منطلقات طائفية مقيتة وبحجج زاهية..
أحسنت … لقد قلت مافي صدري وصدر معظم العرب السوريين وكذلك الشرفاء الأحرار في الوطن العربي المكروث بطغاته
ساهمتم كحزب الله في دمار وقتل الشعب السوري وصناعة المخدرات والقتل الطاءفي والان تعترف بان على الشعب السوري ان يقرر مصيره بعد ان دفع ثمنا باهظا من التشرد والدمار والدماء. ماهذه الحماقة. يجب عليكم الاعتذار عن الجراءم المرتكبة وتعويضها اذا ترييدون ان يصفح السوريون عنكم
أنتم دعمتم سفاح سوريا وشاركتوه في قتل الشعب السوري الذي لن ينسى جرائمكم.
قاتلكم الله يا أتباع إيران، ما ذقنا الراحة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بسبب فتنكم ومكائدكم.
الآن المجموعة التي تولت زمام الأمور في سوريا هي نفس المجموعة التي قامت بالتحرك في عام 2011. لذلك، لقد وصلتم إلى النتيجة التي كنتم ترغبون فيها. لكنني أعتقد أن وضعكم قد أصبح أسوأ بكثير، والأيام القادمة ستظهر صحة كلامي ونوايا حزب الله الخيرة تجاه سوريا.