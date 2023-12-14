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“أم الشهداء” تمثال تونسي يحتفي بالمرأة الفلسطينية- (صور)

منذ ساعة واحدة

تمثال "أم الشهداء"- من حساب السفارة الفلسطينية في تونس على فيسبوك

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تونس- “القدس العربي”:

تم في العاصمة التونسية، الأربعاء، تدشين تمثال “مجسم فلسطين” أو “أم الشهداء”، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والثقافة وولاية تونس، فضلا عن سفير فلسطين، هائل الفاهوم.

ويبلغ ارتفاع التمثال أربعة أمتار ونصف، وهو يحاكي الصلابة والتحدي والمقاومة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال صورة الأم الفلسطينية (أم الشهداء) التي ظلت رافعة رأسها رغم القساوة والقهر وأبهرت العالم بصبرها وقوتها على الظلم الذي تجاوز طاقة تحمل البشر وهي تقوم بحركة تضرع إلى الله داعية للنصر على العدو الغاشم”، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وقال السفير هائل الفاهوم إن “كل مكونات الشعب التونسي يترجمون اليوم وقوفهم لتثبيت الحق الفلسطيني من خلال هذا العمل الفني”.

وأضاف أن “تونس تؤكد لنا كل يوم أنها في الخندق نفسه مع إخوتهم في فلسطين، وهو ما نلمسه عمليا من خلال تعاملنا مع كل أطياف هذا الشعب ومؤسساته الحكومية والخاصة”، وفق السفارة الفلسطينية.

ومنذ أكثر من شهرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

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