أم غزية تعثر على قبر ابنها بعد عناء: “لقيت قبرك يا صلاح”- (شاهد)

“القدس العربي”: عثرت أم فلسطينية على قبر ابنها بعد انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الصناعة في مدينة غزة، بعد عملية بحث مضنية.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للأم وهي تبحث عن القبر، قبل أن تعثر عليه، وسط حالة هستيرية من البكاء.
لقيت قبرك يا صلاح لقيت قبرك يا حبيبي يُما..
أم فلسطينية تبحث عن قبر ابنها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة الصناعة في مدينة غزة، حيث قامت قوات الجيش بتجريف بعض القبور في محيط الصناعة!
كيف لقلب بشر ان يرى هذا المشهد ولا ينتفض غضبا على الكيان؟!!
لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت pic.twitter.com/YFz7galZ7b
— abu ali الديراني (@abualihussein19) July 13, 2024
لا حول و لا قوة إلا بالله ..اللسان يعجز عن التعبير ،اللهم اجمعها بابنها و كل من فقد حبيبا له في الجنة..اللهم عليك بكل من شارك في حصار أهلينا هناك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك..اللهم أمين
لعنة الله على الاحتلال الصهيوني والامبريالية الامريكية اعداء البشرية