سياسة | عربي | فلسطين

أم غزية تعثر على قبر ابنها بعد عناء: “لقيت قبرك يا صلاح”- (شاهد)

13 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: عثرت أم فلسطينية على قبر ابنها بعد انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الصناعة في مدينة غزة، بعد عملية بحث مضنية.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للأم وهي تبحث عن القبر، قبل أن تعثر عليه، وسط حالة هستيرية من البكاء.

 

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  1. يقول saladin:
    يوليو 14, 2024 الساعة 4:26 م

    لا حول و لا قوة إلا بالله ..اللسان يعجز عن التعبير ،اللهم اجمعها بابنها و كل من فقد حبيبا له في الجنة..اللهم عليك بكل من شارك في حصار أهلينا هناك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك..اللهم أمين

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  2. يقول E AMAR:
    يوليو 14, 2024 الساعة 11:56 م

    لعنة الله على الاحتلال الصهيوني والامبريالية الامريكية اعداء البشرية

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