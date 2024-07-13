أم غزية تعثر على قبر ابنها بعد عناء: “لقيت قبرك يا صلاح”- (شاهد)

“القدس العربي”: عثرت أم فلسطينية على قبر ابنها بعد انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الصناعة في مدينة غزة، بعد عملية بحث مضنية.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للأم وهي تبحث عن القبر، قبل أن تعثر عليه، وسط حالة هستيرية من البكاء.