أم غزية محررة من سجون الاحتلال تحتضن أطفالها- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لأم فلسطينية تحتضن أطفالها بعد تحررها من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل.

وكانت سلطات الاحتلال أخلت بتعهداتها بإطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، قبل أن تعاود إطلاق سراحهم لاحقا.