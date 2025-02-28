أم غزية محررة من سجون الاحتلال تحتضن أطفالها- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لأم فلسطينية تحتضن أطفالها بعد تحررها من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل.
وكانت سلطات الاحتلال أخلت بتعهداتها بإطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، قبل أن تعاود إطلاق سراحهم لاحقا.
مشهد مؤثر لأسيرة فلسطينية من قطاع غزة تحتضن أطفالها بعد تحررها في عملية تبادل.
مشهد يوجع القلب، يلعن الاحتلال وداعميه. pic.twitter.com/MeC6o5bwyf
— Tamer | تامر (@tamerqdh) February 27, 2025
لا احد يستطيع ان يدعي الكرامه في امة العرب وهو يرى نساء العرب والمسلمين في اسر الصهاينة لا توجد كرامه لعربي او مسلم وفلسطين تحت الاحتلال