سياسة | عربي | فلسطين

أم غزية محررة من سجون الاحتلال تحتضن أطفالها- (شاهد)

28 - فبراير - 2025

حجم الخط
1

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لأم فلسطينية تحتضن أطفالها بعد تحررها من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل.

وكانت سلطات الاحتلال أخلت بتعهداتها بإطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، قبل أن تعاود إطلاق سراحهم لاحقا.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابواحمد:
    مارس 5, 2025 الساعة 8:09 ص

    لا احد يستطيع ان يدعي الكرامه في امة العرب وهو يرى نساء العرب والمسلمين في اسر الصهاينة لا توجد كرامه لعربي او مسلم وفلسطين تحت الاحتلال

    رد

أخبار ذات صلة

هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن مواصلة المفاوضات بشأن غزة
3 - يونيو - 2025
مصر وقطر في بيان مشترك: نعمل على تقريب وجهات النظر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة
1 - يونيو - 2025
أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما يؤدي إلى حل دائم للصراع
30 - مايو - 2025
نتنياهو يتراجع عن تلميحه بإمكان التوصل لصفقة “اليوم أو غدا”
26 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية