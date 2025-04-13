أناقة ملكية في روما.. رانيا العبدالله بفستان لافت ومظهر طبيعي ساحر- (صور)

لندن- “القدس العربي”: خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، خطفت الملكة رانيا الأنظار بلقاء جمعها مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث ظهرت بإطلالة جمعت بين الرقي والبساطة بأسلوب يعكس ذوقها الرفيع وحضورها المميز.

ارتدت الملكة فستانًا بلون البرغندي العميق من دار Erdem، تميّز بقصته المستقيمة وتفاصيله الناعمة، مع تنورة ذات درابيه جانبي أضفى حركة وانسيابية على التصميم. حزام رفيع بلون متناسق حدّد الخصر وأبرز الأنوثة في الإطلالة.

اختيار اللون البرغندي، بلونه الغني وقوّته الهادئة، عكس جانبًا من شخصية الملكة المتزنة والواثقة، وكان كافيًا لجعلها محط الأنظار دون الحاجة إلى مبالغة أو زينة مفرطة.

استكملت الملكة إطلالتها بحقيبة من Louis Vuitton بنفس لون الفستان، مزينة بشعار الدار باللون الفضي، نسّقتها مع حذاء جلدي أنيق من Bottega Veneta، ونظارات شمسية سوداء أضافت لمسة كلاسيكية ناعمة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر بتموجات طبيعية ومكياج ناعم بألوان وردية هادئة، أبرزت ملامحها وأضفت على الإطلالة طابعًا مريحًا ومتوازنًا بين الأناقة والبساطة.

(وكالات)