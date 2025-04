وزيرة خارجية ألمانيا تثير سخطا واسعا بعد دفاعها عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة

برلين- “القدس العربي”: أثارت تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أمام برلمان بلادها، بمناسبة الذكرى الأولى للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، العديد من الانتقادات والتساؤلات.

فالوزيرة بيربوك، المنتمية إلى “حزب الخضر” الألماني، والمشهورة بدفاعها عن حقوق الإنسان وحماية البيئة، باتت سياستها الخارجية تحت المجهر، لا سيّما في مواقفها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

As a UN Independent Expert, I am deeply concerned by the stance #Germany is taking on Israel/Palestine, and its dangerous implications and consequences. Minister #Baerbock should be invited to provide the evidence of what she claims, and then explain how “civilian objects… https://t.co/6B7Tw42cja

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) October 15, 2024