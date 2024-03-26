«أنا كابتن» للإيطالي ماتيو غاروني: الهجرة مأساةً وسراباً

ليست المأساة الجماعية، وهي هنا لمهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا، معزولة عن الأفراد، إلا بوصفها قضية سياسية دولية تتناولها وسائل الإعلام بوصفها كذلك، وتطلق الحكومات قراراتها بناء على ذلك.

في السينما يختلف الأمر، فتنقل الأفلام قصصاً فردية تكون ضمن هذا المجموع، والحديث هنا عن السينما الروائية تحديداً، إذ يكون الفرد أكثر تماهياً مع المجموع في الوثائقيات، ويكون أكثر خصوصية وربما استثناء في الروائيات، وهذا لطبيعة كل من النوعين السينمائيين.

هنا، في «أنا كابتن» للإيطالي ماتيو غاروني، يغوص المشاهد في خصوصيات ولدين صديقين يجوبان افريقيا من السنغال إلى إيطاليا، بمالٍ قليل وخفية عن الأهالي. سيتعرّضان للنصب والسرقة والخطف والاعتقال والاستغلال، في أكثر من بلد، ستحتجزهما وآخرين عصاباتٌ في ليبيا، سيتفرّقان وسيجد أحدهما نفسه كابتن قارب التهريب، يقودها موصلاً آمال ركابها اليائسين إلى البر الإيطالي.

الفيلم (Io Capitano) الذي نال في مهرجان فينيسيا الأخير جوائز أهمها أفضل إخراج، كما وصل إلى القائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم دولي، انغمس، الفيلم، بهموم شخصيّتيه، الولدين المصممين، رغم كل الصعوبات والمخاطر، المترددين بين وقت وآخر، على طول حالة التصميم التي سيطرت عليهما. لتكون القصة هنا شديدة الفردية، ضمن سياق لم يتعوّد المشاهد تلقيّه بما هو غير جماعي، خبر عن غرق مئات المهاجرين مثلاً.

ندخل في لعب الولدين، في حياتهما البسيطة في العاصمة دكّار، مع عائلتيهما. ندخل في اللحظات الملامسة للموت على طول رحلة الهجرة، في شهور تمر بانقطاع هنا أو هناك، ثم باستكمال الرحلة، بإرادة لا تهدأ في تأسيس حياة جديدة خارج القارة المنهوبة والمنكوبة باستعمار قديم وجديد، بإجرام محلي وأجنبي لا يفترقان.

أفلام سابقة للمخرج الإيطالي كانت، في موضوعاتها، تمهيداً لهذا الجمع بين براءة ولدين حالمين، وعنف عالم محيط بهما. وجدنا البراءة الطفولية هذه في فيلمه السابق «بينوكيو» 2019، ووجدنا العنف في فيلم سابق آخر هو «دوغمان» 2018، ووجدنا كلاهما، البراءة والعنف، ولكلٍّ إفراطه، في فيلم سابق ثالث هو، وإن بسياق مختلف تماماً، مثل «أنا كابتن» مجاور للجانبين النقيضين، بصرياً وحكائياً، هو «حكاية الحكايات» 2015.

الفيلم، بالبراءة والعنف، أو ما تصوره الأفلام بتقابل يُظهر كلاً من الجانبين ضمن فداحة الاختلاف عن الآخر، لم يخلُ، هذا الفيلم شديد الواقعية، من مشاهد إيهامية أقرب للخيالات، أحلام ولد ومخاوفه. هذه الخيالات تجسدت في أن يحاول إنقاذ امرأة سقطت من التعب والعطش، ولم تستطع إكمال الرحلة مع قافلة المهاجرين في صحراء تركهم وسطها المهرّب، فيرجع ويتخيلها تطير، بخفة، ماسكاً يدها ليرشدها إلى القافلة ليلحقا بها. لهذه السرابية في وسط الصحراء، كذلك أصول في سينما غاروني السابقة، ففي ثلاثتها، «بينوكيو» و«حكاية الحكايات» تحديداً، فانتازيا بصرية وسردية قام عليها الفيلمان، أما «دوغمان» فكان أقرب لـ«أنا كابتن» في تكييف حالة الخروج عن الواقع، حالة الحلم أو الخيال، مع تصويرٍ وقصةٍ واقعيتين تماماً، لسنا هنا أمام اللعبة الخشبية ولا الحكايا الخرافية من قرون سابقة، بل أمام واقع سحري، لا يتخلى، في الفيلمين، عن واقعيته كخط سردٍ أساسي، ولا يسحب من هذه الواقعية عصباً ضرورياً في استيعاب هذا الإفراط في قساوة الواقع، وهو، العصب، خيالٌ يُخرج أحدَنا مما يشاهده للحظات قبل أن يعيده إليه، إلى رحلة الهجرة الجهنمية، ليدرك، أكثر، مدى قساوة الواقع ودمويته.

الفيلم إنساني تماماً، يُخرج شخصياته من حالة التقرير الإخباري إلى حالة القصة الفردية المتمايزة، التي تستحق التلقي والاعتراف بها بوصفها حالة فردية يعيشها كل مهاجر أو محاول للهجرة، كان ناجياً أم ضحية، أوصل حكايته إلى بر الأمان أم غرقت معه وتلاشت عن العالم كلّه في قاع البحر المتوسط.

كاتب فلسطيني/ سوري