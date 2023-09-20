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“أنا مسلم وأرفض التطبيع”.. شاب مغربي من المتضررين بالزلزال يرفض المساعدة الإسرائيلية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لشاب مغربي يرفض المساعدة من فرقة الإغاثة التي قُدمت على أنها إسرائيلية وكان عناصرها يرتدون لباس اليهود المتدينين.

ويظهر المواطن المغربي المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، وهو يرفض التعامل مع أعضاء فرقة الإغاثة، وبدأ بالصراخ قائلا: “أنا مسلم.. أنا مغربي.. أرفض التطبيع وأرفض المساعدة من إسرائيل”.

 

وأضاف: “إن الإسرائيلي قتل إخوتنا ولا نريد المساعدة منهم ولا نريد التطبيع معهم.. اللهم اشهد أني قد بلّغت”.

ورفض وساطة بعض الأشخاص لتهدئته أو إقناعه بتلقي المساعدة.

وأسفر الزلزال عن مصرع أكثر من 3000 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

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  1. يقول مجد:
    سبتمبر 20, 2023 الساعة 10:22 ص

    اللهم زد من أمثاله وأحفظه، عمل بطولي أفشل هذه المحاولة لتبييض وجه الصهاينة الذين يقتلون أطفال فلسطين ثم يحاولون الظهور بمظهر إنساني

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  2. يقول S.S.Abdullah:
    سبتمبر 20, 2023 الساعة 10:25 ص

    كتبها الله في صالح أعماله

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  3. يقول طنجاوي:
    سبتمبر 20, 2023 الساعة 10:28 ص

    نعم هذا هو موقف الشعب المغربي الأصيل..
    لا للتطبيع ولا لخيانة الأمة فالتفعل الانظمة المسيرة ما تريد

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  4. يقول ميمون بنعبد السلام:
    سبتمبر 20, 2023 الساعة 10:29 ص

    أتمنى ان يكون صادقا

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  5. يقول حسبنا الله و نعم الوكيل:
    سبتمبر 20, 2023 الساعة 10:31 ص

    عاش هذا الرجل الشجاع الأبي و جزاه الله خيرًا كثيرًا !
    نرفض التطبيع مع الكيان الغاصب قاتل إخواننا الفلسطينيين !

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  6. يقول علي الجزائر:
    سبتمبر 20, 2023 الساعة 10:34 ص

    رجل يسا وي امة

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