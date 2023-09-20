“أنا مسلم وأرفض التطبيع”.. شاب مغربي من المتضررين بالزلزال يرفض المساعدة الإسرائيلية- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو لشاب مغربي يرفض المساعدة من فرقة الإغاثة التي قُدمت على أنها إسرائيلية وكان عناصرها يرتدون لباس اليهود المتدينين.

ويظهر المواطن المغربي المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، وهو يرفض التعامل مع أعضاء فرقة الإغاثة، وبدأ بالصراخ قائلا: “أنا مسلم.. أنا مغربي.. أرفض التطبيع وأرفض المساعدة من إسرائيل”.

مواطن مغربي متضرر من الزلزال ، لاحظ وجود فرقة مساعدة "إسرائيلية".

فرفض مساعدتهم وأعلن بصوت عالٍ :

أنا مسلم – أنا مغربي – أرفض التطبيع. pic.twitter.com/VARzBLZ7nC — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) September 18, 2023

وأضاف: “إن الإسرائيلي قتل إخوتنا ولا نريد المساعدة منهم ولا نريد التطبيع معهم.. اللهم اشهد أني قد بلّغت”.

ورفض وساطة بعض الأشخاص لتهدئته أو إقناعه بتلقي المساعدة.

وأسفر الزلزال عن مصرع أكثر من 3000 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.