“أنا يتيم وصائم لماذا أحرقوني؟”.. استهجان شعبي عارم في الأردن لما حصل مع الطفل محمد والقضية “تتدحرج”

عمان- “القدس العربي”:
واضح أن حادثة تعرض تلميذ أردني في الصف الرابع الابتدائي لجريمة “إحراق متعمدة” لن تقف، بعد تشبث الرأي العام بالاستياء العاصف ومتابعة التفاصيل ودخول النيابة على التحقيق عند حدود “حادثة معزولة” حصلت في أحد صفوف مدرسة حكومية.
بدأ خبراء تربويون وسياسيون وأعضاء برلمان يطرحون على “وزارة التربية والتعليم” أسئلة “سياسية وإدارية” من طراز: لماذا يتواجد أطفال بدون إشراف في مطبخ المدرسة؟، لماذا توجد أصلا مادة “الكاز” سريعة الاشتعال في مطبخ المدرسة وبدون رقابة ؟، كيف يبرمج “مدير المدرسة الحكومية” موقفا مبكرا للتغطية على “جريمة شنيعة” ويحاول إقناع الطفل الضحية بإفادة تقول “أحرقت نفسي”؟.
تلك أسئلة أصبحت مطروحة ولم تعد تتعلق بحادثة جنائية حصلت في مقر إحدى المدارس الحكومية، بل تتدحرج خصوصا إذا ما دخل البرلمان لاحقا على مساحات كل ملفات التربية والتعليم.
الطفل الضحية والذي تعرض للحرق أصبح عنوانا لكلفة الإهمال والتقصير، وحجم التعاطف الشعبي مع الطفل محمد وصل إلى ذروة غير مسبوقة بعدما ظهر على شريط فيديو يسأل بكل عفوية “أنا يتيم وكنت صائما.. لماذا أحرقني زملائي؟”.
السؤال الأخير للطفل الذي يبلغ “11 عاما” شغف قلوب الأردنيين ووجدانهم وانشغلت منصات التواصل في الحادثة المثيرة والإجرامية التي شغلت اهتمام الرأي العام، فيما نشر الكاتب محمد الصبيحي مقالا في صحيفة عمون قال فيه “إن ما يدمي القلب أكثر من الجريمة هو ما قيل عن موقف مدير المدرسة الذي حاول إقناع الطفل الحريق بالادعاء بأنه أحرق نفسه”.
الحادثة حصلت عندما طلب أحد المعلمين من الطفل محمد إحضار المكنسة من المطبخ لتنظيف الصف.
لاحقا أشعل زميلان للطفل النار فيه وأصيب بحروق بالغة كان يمكن أن تؤدي إلى وفاته لولا تدخل المعلمين في اللحظة الأخيرة.
سأل الخبير التربوي البارز الدكتور ذوقان الهنداوي علنا: لماذا يطلب أحد الأساتذة من طالب صغير إحضار المكنسة؟.. لماذا يدخل الطلاب المطبخ في المدرسة بدون إشراف أصلا؟.. لماذا توضع مادة مشتعلة مثل الكاز في موقع يمكن أن يطاله الأطفال؟.
تلك أسئلة دقيقة طبعا لكنها سياسية أيضا ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعد بالإجابة عليها عندما زار الطفل الضحية وأعلن تشكيل لجنة تحقيق فنية لتحديد هوية المقصرين إداريا، فيما الاستهجان الشعبي في الذروة لموقف مدير المدرسة بعدما أفاد الطفل الضحية بأنه طالبه بإنكار تعرضه للحرق.
الحادث ستعقبه توابع سياسية وبرلمانية وشعبية على الأرجح.
كمعظم الحوادث المؤسفه في الاردن , سيتدخل اولياء امور الجُناه وتجري لفلفة القضيه وتجري صُلحه عشائريه . الدوله ضعيفه امام العشائر ومراكز القوه ولا حول ولا قوه الا بالله
ولماذا لا يتم مساءلة الوزير لماذا أصلا وجود صوبات الكاز في المدرسة ألا يوجد مدارس في عمان تعتمد على التدفئة المركزية للأسف الشديد هناك مدارس عبارة عن جامعات ومدارس عبارة عن مخازن أعلاف!!!
ألم يتم طرد هذا الوزير عام 2020 بعد غرق باص طلاب في رحلة مدرسية؟
أنا معلم مدرسة وفي مدرستي الطلبة وبطلب من المدير يقومون بالتنظيف وفتح أبواب الغرف الصفية وتعبئة صوبات الكاز وإشعالها وإطفاؤها وفي أغلب مدارس الوزارة موجود هكذا
بكرة تشتغل العبي والمناسف والواسطات العشاءرية التي هي السبب الوحيد لخراب الدولة واضعاف الحكومة الهشة اصلا
للأسف الاردن تنخره افة العشائرية، واحد ارهاصاتها ما ترون الان. حتى اطفال بين ١١ يعرفون من ابن عشيرة ويبتعدون عن مضايقته…… ولايتورعون عن حرق طفل اخر بدون ‘ظهر’.
وأذا كان الاولاد مرتكبي الجرم من ابناء العشائر ، فسيظهر شيوخ الاصلاح ويتنافخون بضرورة الصفح والايثار ويستذكرون قصص فارغه عن من عفا عن قاتل ابنه فرزقه الله عشر بنين ….. وتستسلم عائلة الطفل المسكين لهذا المخدر……اما ان كان مرتكبي الجرم من اطفال لعائلات دون لقب عشيرة، فلن ترى شيوخ الاصلاح (وهل يوجد مناسف ومصالح لتضييع وقتهم في ابناء الفقراء) وسيفعل القانون لأقصى درجة وسيجعلون عبرة (اطفال بسن ١١) من سجن او مصنع لزرقاوي جديد.
ارى ان العشائرية وباء يجب استئصاله. فمن بعض الحلول مثلا ان يستغنى عن اسم العائلة بالتعريف فينسب الولد بأسم الاب والجد فقط (كما هو معمول بماليزيا واندونيسيا،). واجد لزاما حظر دواوين العائلات، ومنع المضارب، وحصر كلمة شيخ فقط بأمام مسجد. ثم بعدها اعطاء المسجد/الكنيسة دوره والحاق به قاعات للمناسبات الاجتماعية من بيت عزاء ومناسبات اجتماعية مما يعزز أواصر المحبة في كل حي ويخلق روابط تتعدى رابطة الدم
العشائريه هي من قتلت السادات وخانت عرابي وثقبت الأوزون و اضاعت فلسطين. ما اكثر الموجوعين!