أنباء عن إصابات في صفوف يونيفيل جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية الأحد بسقوط إصابات في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكر موقع النشرة اللبناني على موقعه الإلكتروني اليوم أن إصابات سقطت بين أفراد القوة الغانية العاملة في قوات اليونيفيل نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

ووفق الموقع ، وقعت الغارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وطيرحرفا حيث صودف اثناء حصول الغارة مرور سيارة جيب تابعة لقوات اليونيفل ( الكتيبة الغانية ) وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

(د ب أ)