أنباء عن إقلاع طائرة من ألمانيا على متنها عراقيين مرحلين إلى وطنهم

لايبتسيغ- برلين: أقلعت طائرة من مطار لايبتسيغ الألماني وعلى متنها عراقيين مرحلين إلى وطنهم صباح اليوم الثلاثاء، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا لبيانات موقع “فلايت رادار 24″، أقلعت الطائرة في تمام الساعة 10.52 صباحا (التوقيت المحلي) متوجهة إلى العاصمة العراقية بغداد.

ولم تدل وزارة الداخلية الألمانية بأي تصريحات رسمية عن الأمر حتى الآن.

وبحسب بيانات، تولت الشرطة إتمام إجراءات الرحلة. ونقل الركاب إلى الطائرة في حافلات صغيرة تابعة للشرطة وحافلتي مطار أكبر حجما. ورافق أفراد من الشرطة الركاب فرديا إلى الدرج المؤدي إلى الطائرة.

وكانت ألمانيا سيرت يوم الجمعة الماضي رحلة ترحيل إلى أفغانستان من مطار لايبتسيغ. ووفقا للسلطات، كان على متنها 81 مجرما أفغانيا. وكانت هذه ثاني رحلة ترحيل إلى أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021.

ووفقا لوزارة الداخلية، رحلت ألمانيا 816 عراقيا العام الماضي. وأرسل بعضهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات لجوئهم، بينما نقل 615 شخصا مباشرة إلى العراق. وفي فبراير/شباط الماضي، رحل 47 شخصا من هانوفر إلى العراق.

ولا يزال الوضع الأمني في العراق متوترا بعد عقود من الحرب والاضطرابات السياسية. ولا توجد حاليا معارك كبيرة، لكن لا تزال البلاد تشهد هجمات جماعات مسلحة، مثل الميليشيات المدعومة من إيران. كما توجد توترات مع جماعات كردية في شمال البلاد.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك 1.2 مليون نازح داخليا في العراق، وثلاثة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية. ولا يستطيع العديد من العائدين تلبية احتياجاتهم الأساسية بمفردهم. وفي استطلاع أجرته المنظمة الدولية للهجرة عام 2023 بين المهاجرين العائدين، أفاد ما يقرب من نصف المشاركين أنهم يعتزمون مغادرة العراق في غضون ستة أشهر.

(د ب أ)