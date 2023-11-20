أنباء عن استشهاد خمسة مواطنين مغاربة في القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

الرباط- “القدس العربي”:

أفادت مصادر إعلامية محلية، أن خمسة مواطنين مغاربة، استُشهدوا إثر قصف إسرائيلي على مدرسة الفاخورة بقطاع غزة.

ويتعلق الأمر بالسيدة صفية الحريري التي كانت تشتغل مع مؤسسة الأونروا، وهي من مواليد مدينة تاونات المغربية، وقد استُشهدت رفقة زوجها الغزي، بينما نجت ابنتاهما فردوس وعائشة.

استشهد هذا اليوم عدة مواطنين مغاربة إثر العدوان السافر على مدرسة الفاخورة .

رحم الله الشهداء و انا لله و انا اليه راجعون .#ابو_عبيدة #طوفان_الأقصى #فلسطين_الان pic.twitter.com/7zCnebM9FT — Tarik abo ziad (@Tarikabozi56475) November 18, 2023

وأضافت المصادر أن السيدة خديجة آيت القاضي، من مدينة الخميسات، استُشهدت هي أيضا رفقة أبنائها الأربعة، بينما نجا زوجها الأردني حين خرج بحثا عن شربة ماء.

كما ارتقت السيدة حفصة كيناني من مدينة تيفلت وطفلاها، فيما نجا زوجها وهو طبيب غزي.

ومن بين الشهداء المغاربة أيضا، السيدة كلثوم الشاشي من مدينة صفرو، والسيد عبد السلام السراج من مدينة ورزازات، وهو تقني طاقة شمسية.

استشهد هذا اليوم عدة مواطنين مغاربة إثر العدوان السافر على مدرسة الفاخورة .

السيدة صفية الحريري و التي كانت تشتغل قيد حياتها مع مؤسسة الاونوروا .

صفية ثلاث و ثلاثون سنة من مواليد مدينة تاونات ، ارتقت رفقة زوجها الغزاوي … — العربي (@l13elmarradi) November 20, 2023

ولم يصدر بعد من الجهات المسؤولة في المغرب، أي توضيح أو تعليق على هذا الخبر الذي تداولته مواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.