مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف على منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية- (فيديوهات)

دمشق: أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في قصف قرب مقام السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحافي، إن انفجارات تُسمع في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق يرجح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وقال قيادي في التحالف المؤيد لإيران، إن التفجير استهدف موقعا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.

بالفيديو .. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" على #ريف_دمشق أفاد مراسل العالم انه سمع دوي انفجارات تزامنا مع غارات الاحتلال على محيط مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق؛ اليوم الإثنين.#سورية pic.twitter.com/tMa1CyxeFk — قناة العالم الاخبارية (@alalam_arabic) January 29, 2024

منطقة السيدة زينب جنوب دمشق حيثُ تتردّد معلومات عن استهداف مقرّ للحر.س الثوري الإيراني..وعن ارتقاء ش.هداء pic.twitter.com/ppEeJCwy5R — magazine azhar (@MajaletAzhar_) January 29, 2024

(وكالات)