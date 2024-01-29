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مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف على منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية- (فيديوهات)

منذ 36 دقيقة

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دمشق: أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في قصف قرب مقام السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحافي، إن انفجارات تُسمع في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق يرجح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وقال قيادي في التحالف المؤيد لإيران، إن التفجير استهدف موقعا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.

(وكالات)

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