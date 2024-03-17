أنباء عن انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الأحد إن ربان سفينة تجارية شرقي عدن في اليمن أبلغ بوقوع انفجار قرب السفينة.

وأضافت في مذكرة استشارية “لم تتعرض السفينة لأضرار، ووردت أنباء عن أن أفراد الطاقم سالمون. وتواصل السفينة طريقها للميناء التالي”.

وكانت السفينة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وهي منطقة يستهدف فيها الحوثيون عادة السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وعلى مدى أشهر تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في إضطراب الملاحة الدولية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في زعزعة الاستقرار في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأعادتا تصنيفها كجماعة إرهابية.

وأمس السبت قال الجيش الأمريكي إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، فيما يفترض أن طائرة مسيرة أخرى سقطت في البحر الأحمر.

(رويترز)