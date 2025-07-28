أنباء عن ترحيل الإعلامي المغربي محمد البقالي من تل أبيب بعد احتجاز سفينة “حنظلة”

الرباط- “القدس العربي”:

أفاد الإعلامي المغربي مصطفى البقالي بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا بترحيل أخيه محمد البقالي الصحافي بقناة “الجزيرة”، بعد أن احتُجز من قبل جيش الاحتلال أثناء قيامه بواجبه الإنساني والمهني في تغطية رحلة سفينة “حنظلة” المتجهة نحو قطاع غزة.

وأصدر حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض بيانا أشار فيه الى أن جيش الاحتلال الصهيوني قام السبت 26 يوليو/ تموز باعتقال الإعلامي والمواطن المغربي محمد البقالي رفقة ناشطين سلميين من مختلف الدول والجنسيات، وهم على متن سفينة “حنظلة” التي كانت، وفي خطوة إنسانية ورمزية، تحمل بعض المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة الذين يعيشون منذ شهور تحت القصف الصهيوني المتواصل والإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.

وأعلن الحزب عن تضامنه الكامل مع الإعلامي محمد البقالي، وطالب سلطات المغرب بالتحرك الفوري لإطلاق سراحه.

ولاحظ البيان أنه “مما يثير الانتباه والاستنكار، أن عملية قرصنة السفينة الإنسانية والسلمية تمت من طرف قرصان البحر الصهيوني في المياه الدولية في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية ذات الصلة، وفي تحد صارخ للنظام العالمي، ولاقت للأسف كسابقاتها صمتا مطبقا للمجتمع الدولي، ما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة تصرفاته ووحشيته غير مبال بالقوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية، وهو ما يهدد ويقوض السلم والأمن الدوليين”.

وفي السياق نفسه، أعرب حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض عن استنكاره القوي لإقدام إسرائيل على اعتقال ركاب سفينة “حنظلة” ذات الأهداف الإنسانية. وأعرب عن تضامنه المطلق معهم، “وهُمْ الذين أصرُّوا على رُكوب المخاطر، فقط لإيصال المساعدة ونقل المأساة بالصورة والصوت إلى العالَم، ومن بينهم الصحافي المغربي محمد البقالي، الذي ننقل إليه، بشكلٍ خاص، أحر التحية وأعمق مشاعر التضامن والتقدير”، وفق ما جاء في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي”.

كما طالب الحزب المجتمع الدولي، والقوى الحية عبر العالم، بـالضغط السريع والقوي على الكيان الصهيوني، من أجل الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، دون قيود، وفتح المجال أمام التغطية الإعلامية المهنية والمستقلة، لنقل الحقيقة الفادحة من غزة إلى العالم. وأعرب عن أمله في أن تبذل السلطات المغربية ما يلزم من مَساعٍ بغاية إطلاق سراح الصحافي المغربي محمد البقالي.