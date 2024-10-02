أنباء عن تسمم عميل للمخابرات الإيطالية في تونس

تونس – “القدس العربي”: كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن “تسمم” أحد عملاء المخابرات الإيطالية في تونس.

وأضافت أن أحد عملاء وكالة المعلومات والأمن الداخلي (آيسي) تعرض للتسمم بمادة “السيانيد”، الأسبوع الماضي، بعدما تناول مشروبا كحوليا في حفل عشاء بمدينة الحمامات القريبة من العاصمة.

وأشارت إلى أنه تم نقل الرجل، الذي لم تكشفه عن هويته، إلى أحد مستشفيات ولايات نابل، بعد دخوله في غيبوبة، فيما بدأت السلطات التونسية التحقيق في الحادثة، ويتم حاليا مناقشة نقله إلى بلاده بالتعاون مع السلطات الإيطالية.

ونقلت الوكالة عن أشخاص آخرين حضروا العشاء أن عميلا سابقا للمخابرات الإيطالية، تم تحديده بالأحرف الأولى من اسمه GM، توفي عقب تناوله المشروب، فيما عاد رجل وامرأة حضرا العشاء إلى إيطاليا قبل عدة أيام.

وثمة تعاون أمني كبير بين تونس وإيطاليا، فعام 2021 تمكنت قوات الأمن الإيطالية من القبض على تاجر مخدرات إيطالي معروف في تونس، وتمت العملية بالتعاون مع السلطات التونسية.