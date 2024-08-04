أنباء عن خلافات حادة وتراشق بين الوفد الإسرائيلي ونتنياهو بسبب شروطه التعجيزية

غزة – “القدس العربي”:

انتهت جولة المفاوضات التي عقدها وفد أمني إسرائيلي رفيع مع مسؤولين كبار في مصر، بخصوص تذليل العقبات التي تعترض سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون تحقيق أي نتائج، بسبب استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعنته، ورفضه الموافقة على الانسحاب من “محور فيلادلفيا” الفاصل بين غزة ومصر، وعدم التقيد بوقف إطلاق النار بشكل كلي.

ولم يحرز اللقاء الذي شارك فيه مسؤولو جهازي “الموساد” و”الشاباك”، وممثل عن الجيش، مع مسؤولين كبار في المخابرات المصرية أي نتائج، وقد عاد الوفد مجددا إلى تل أبيب، بسبب استمراره في حمل ذات الأفكار التي يطرحها نتنياهو والتي تعيق التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتطرقت تقارير إسرائيلية كثيرة لفشل محادثات القاهرة الأخيرة، وأشارت إلى أن السبب في عدم إحراز تقدم يعود إلى إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض انسحاب قوات الجيش من “محور فيلادلفيا”، وإبقاء قوات الجيش هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن محادثات القاهرة لم تسفر عن أي تقدم، بشأن إعادة العمل على فتح معبر رفح، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، ضمن عملية وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن اجتماع القاهرة كان نتيجة للضغط الأمريكي، وأن الرئيس جو بايدن نفسه يرى ضرورة في تقدم المحادثات.

ونقل موقع “عكا” المختص بالشأن الإسرائيلي، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض توجه إلى القاهرة في ظل خلاف حاد مع نتنياهو، حول مسألة ما إذا كان نتنياهو يريد حقاً المضي قدماً في الصفقة بحسب الخطوط العريضة الأصلية.

وأشار إلى أن يوم الأربعاء الماضي شهد عقد جلسة بمشاركة نتنياهو، وصفها الحاضرون بـ “اجتماع صراخ”.

وخلال ذلك الاجتماع أكد جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في الاجتماع أن مطالب نتنياهو ستؤدي إلى تعطيل الصفقة، وأنهم حصلوا على انطباع بأن نتنياهو “غير مستعد للاستماع”.

وحسب ما نقل من تسريبات من الجلسة، نسب إلى رئيس “الشاباك” قوله لنتنياهو “نشعر أنك ترسلنا للتفاوض من جهة، ولكن من جهة أخرى تقوم بإجراء تغييرات على الخطوط العريضة”.

وتابع “إذا كنت تقصد أنك لا تريد الخطوط العريضة المقترحة على الطاولة، فأخبرنا”.

وحمل ذات المطالب رئيس “الموساد”، وممثل الجيش، فيما يتردد أن نتنياهو رد عليهما بغضب ووصفهما بالضعيفين وأنهما لا يعرفان كيف يديران التفاوض.

هذا وأثار تداول هذه الأخبار عوائل الأسرى الإسرائيليين في غزة، ونقل موقع القناة “i24news” عن عيناف تسينغوكر، والدة أحد الأسرى قولها “اليوم يفهم الجميع، هناك اتفاق، ونتنياهو يقوم بإحباطه بشكل مستهدف”.

ودفعت التسريبات الأخيرة التي تلقي بالاتهام على نتنياهو، وما واكبها من حالة غضب داخلي وفي صفوف المعارضة مكتب رئيس حكومة الاحتلال لإصدار بيان زعم فيه أن “التسريبات والإحاطات الكاذبة من قبل جهات مجهولة في وسائل الإعلام تخلق تمثيلاً كاذباً للجمهور”.

وجاء في البيان أيضا “في حين وافق رئيس الوزراء نتنياهو على المخطط التفصيلي، تحاول حماس إدخال عشرات التغييرات التي تبطل المخطط التفصيلي بحكم الأمر الواقع”.