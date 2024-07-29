المغرب: عفو ملكي عن 2476 سجينا يشمل صحافيين ومدونين بينهم بوعشرين والريسوني والراضي

الرباط- “القدس العربي”: أوردت عدة مواقع صحافية مغربية، مساء الإثنين، نقلا عن مصدر قضائي، أن عفوا ملكيا للعاهل المغربي بمناسبة عيد العرش (ذكرى الجلوس) سيشمل كلا من الصحافيين: توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.

وأضاف المصدر نفسه أن العفو الملكي الذي يراعي الأوضاع الإنسانية لـ 2476 شخصا في المجمل، شمل مجموعة أخرى مدانة قضائيا في حالة سراح؛ ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف براني، إلى جانب هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.

كما يوجد بين المستفيدين من العفو، الذي كشفت عنه وزارة العدل، 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة”؛ وقبولهم بإجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف.