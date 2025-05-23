أنباء عن عودة الفنان السوري المثير للجدل باسم ياخور إلى دمشق

دمشق- “القدس العربي”: تداول إعلاميون سوريون وموقع “سوريا دراما أوفيشال”، وصول الفنان السوري باسم ياخور إلى دمشق، بعد مغادرته لها أثر سقوط نظام بشار الأسد.

ونشر الموقع صورة للفنان قيل إنه مطعم في دمشق، وهو محاط بمجموعة من الأصدقاء.

وأكد الإعلامي باسل أبو شاش، أن الفنان قدم من مطار دمشق دون التعرض له أمنيا، بعد أن صدرت منه تصريحات عقب سقوط النظام هاجم فيها الحكم الجديد ودافع عن النظام السابق.

ويتهم الرجل من قبل عدد كبير من الفنانين السوريين أنه كان صديقا دائما ومقربا لماهر الأسد، ومدعوما منه، وذهب بعضهم لاتهامه بأنه كان يضرب بسيفه ضد زملائه الفنانين.

ورغم انتقاداته المتواصلة للنظام الجديد، وقوله مؤخرا إنه لن يعود إلى سوريا أبدا، غير أن نقابة الفنانين السوريين لم تشطب اسمه من سجلاتها، كما فعلت مع زميلته الممثلة سلاف فواخرجي المقيمة في مصر حاليا.

ومن غير الواضح حتى الآن اذا كان الفنان عاد للمشاركة بعمل فني في دمشق أم هي زيارة خاصة للأهل والأصدقاء، بعد أن تنقل مؤخرا للعيش بين بيروت ودبي.