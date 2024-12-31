أنباء عن غرق قارب يضم 32 مهاجرا في سواحل الجزائر.. ومنظمة إسبانية تكشف عن عدد صادم لضحايا “الحرقة” في 2024

لندن ـ”القدس العربي”:
تداولت صفحات جزائرية أخبارا عن غرق قارب انطلق من شاطئ بومرداس شمال وسط الجزائر، يحمل 32 مهاجرا غير نظامي، كان متجها نحو الشواطئ الإسبانية. وأكد الناشط المتابع لقضايا الهجرة فرانتيسكو خوسي كليمنتي مارتين المعلومة، مشيرا إلى أن عملية البحث جارية عن المفقودين.
ووفق ما تم تداوله ولم تؤكده السلطات الجزائرية بعد، فإن القارب الذي يحوي على محرك “ياماها 85” قد غرق في سواحل كاب جنات بولاية بومدراس. وكان القارب قد خرج يوم 28 كانون الثاني/ديسمبر على الساعة الثامنة ليلا وكان يحمل بالتقريب 32 شخصا، بينهم شباب وقُصر وامراة حامل، حسب نفس المعلومات المنشورة على صفحات جزائرية، والتي لم يتسن التأكد منها.
وفي منشور على صفحته الفيسبوكية التي يتابعها مئات الآلاف، قال الناشط الإسباني فرانتيسكو خوسي كليمنتي مارتين إن مأساة جديدة وقعت صباح اليوم قبالة سواحل بومرداس في الجزائر، حيث تم الإبلاغ عن غرق قارب يحمل مهاجرين.
وأوضح الناشط الذي ينشر باستمرار أخبار المهاجرين غير الشرعيين، أن قوات خفر السواحل الجزائرية تمكنت من العثور على القارب الغارق وانتشال جثث ثلاثة أشخاص من بين ركابه، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ ستستأنف للبحث عن مزيد من الجثث والمفقودين.
وتأتي هذه الأخبار في وقت كشفت المنظمة غير الحكومية “كامنندو فرونتيراس” في آخر تقرير لها، أن عام 2024 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الوفيات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، أو“الحرقة” كما تسمى، حيث لقي 10,457 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية من إفريقيا، بمعدل 30 وفاة يوميًا، ما يجعله العام الأكثر دموية في تاريخ هذه الظاهرة.
وأوضحت صحيفة “إسبانيول” أن الطريق البحري الذي يربط بين الجزائر والسواحل الإسبانية الشرقية، الممتد من ألميريا إلى فالنسيا، مرورًا بأليكانتي وحتى جزر البليار، شهد وحده وفاة 517 شخصًا هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.
وأفاد التقرير أن الطريق الجزائري أصبح ثاني أكثر الطرق دموية بعد الطريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري، والذي شهد وفاة 9,757 شخصًا. كما سجل طريق مضيق جبل طارق 110 وفيات، بينما شهد طريق بحر البوران 73 وفاة. وإلى جانب ذلك، أُبلغ عن فقدان 131 قاربًا بالكامل، 26 منها كانت تسير في الطريق الجزائري.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن الطريق الجزائري، الذي كان في السابق يعتمد بشكل رئيسي على المهاجرين الجزائريين، أصبح الآن يشهد تنوعًا متزايدًا في الجنسيات. إذ يشير تقرير سنة 2024 إلى أن 40% من المهاجرين الذين يعبرون هذا الطريق يأتون الآن من مناطق أخرى، مثل منطقة الساحل الإفريقي، إفريقيا الغربية، إفريقيا الشرقية، وآسيا، بما في ذلك سوريا وفلسطين واليمن.
وذكرت أن الهجرة عبر هذا الطريق لم تعد تقتصر على السواحل القريبة مثل ألميريا وأليكانتي، بل توسعت إلى وجهات أكثر خطورة مثل فالنسيا وجزر البليار، حيث أصبحت هذه الجزر منطقة شديدة الخطورة مع تزايد عدد القوارب التي تغامر للوصول إليها. ولفت التقرير إلى أن نسبة 91.42% من جثث الضحايا، تختفي في البحر ولا يتم العثور عليها، مما يترك عائلات الضحايا في حالة من الحزن المستمر والانتظار دون أي إجابات.
أنا أعيش في كندا.. والله ثم والله حياتي في الجزائر كانت أحسن بكثير من كل النواحي.. الهجرة الغير شرعية ضاهرة حقيقية لكن الشباب لا يعلمون مدى نعمة العيش في الجزائر ويفضلون المغامرة واتباع الفضول
و هل انت الان في كندا او في الجزاءر ??
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده
اسأل الله العظيم ان يتقبلهم شهداء برحمته الواسعه ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين
هذا الخبر تكلمت عنه في تعليق سابق قبل يومين..والقارب كان يضم مهاجرين سريين من الجزائر وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية…والغريب أن يصل استرخاص أرواح ضحايا البطالة والتهميش والتفقير… إلى درجة محاولة إخفاء الواقع بمعطيات وأرقام لا أساس لها من الصحة…ولهؤلاء أقول..لو استطعت الحصول على الفيزا الإسبانية أو الأوروبية… إذهب إلى مدينة مالقة..وبالتحديد إلى القاعة الرياضية هناك..وستجد مئات من الشباب في مقتبل العمر…من الجزائر..يعيشون في ذلك الفضاء في إنتظار الموافقة على اللجوء من طرف الجهات الحكومية..؛ وأنا شخصياً التقيت بأسرة جزائرية في إسطنبول في إطار رحلة سياحية.. وتعجبوا كيف أنني كمغربي معفي من فيزا الدخول.. وأن العملة المغربية تفوق الليرة التركية بخمسة أضعاف..وقال لي أب الأسرة..لقد جئنا إلى هنا لأن ابني المقيم بفرنسا هو من تكلف بالمصاريف.. لأننا ممنوعون من إخراج أكثر من مائة يورو..بينما يسمح للمغربي بصرف عشرة آلاف يورو للفرد بدون الختم عليها في جواز السفر..
انت في جريدة دولية ولست في فيسبوك لتهاجم الجزائر وتنشر قصص من وحي الخيال ومن بينها ان الجزائري ممنوع عليه إخراج اكثر من مائة يورو بل هو إضعاف المبلغ بكثير هل بإمكانك أن تحدثنا عن الهروب الكبير الذي وقع في منطقة لفنيدق اتجاه جيب سبتة الاسباني وغيره من المحاولات الكثيرة جدا لعلمك كل المؤشرات الصادرة عن الهيئات الدولية تقول ان الوضع في الجزائر احسن بكثير من المغرب سواء في التنمية البشرية الصحة التعليم الآمن الغذائي وغيرها الكثير
الجزائريون يحتاجون فيزا لدخول تركيا، لأن الجزائر تفرض الفيزا على الأتراك. و العملية شكلية، لأن التقديم للفيزا يتم عبر النت و بسهولة. المواطن الجزائري يستطيع أن يخرج معه للخارج 7500 أورو ، المهم تكون لدية ورقة من بنكه أن المال من حسابه (لتجنب غسيل الأموال و تهريب العملة). المهاجرون من المغرب مصنفين رقم واحد أوربيا حسب الإحصائات الرسمية، هروبا من الفقر و البطالة، لحياة أفضل.
أنا إنسان قضيت عمري في البحث العلمي..ولا اضع جملة إلا حيث يجب أن تكون..ومن يتابع هذه الصحيفة يعرف جيداً طبيعة تعليقاتي..سواء تعلق الأمر بالمواضيع السياسية أو العلمية أو الثقافية..وواقعة الالتقاء بالاسرة الجزائرية صحيحة..وكانت لي معها لقاءات ودية ومصارحات..في قضايا مختلفة..وفي كل الأحوال فإن قرار منع الجزائريين من صرف أكثر من مائة يورو في السنة..صدر في عهد اويحيى ولازال ساري المفعول..وهناك شهادات حية على ذلك في اليوتيوب بالصوت والصورة..وكذلك الحد الأدنى للأجور الذي لايتجاوز تسعين دولارا..بينما يصل إلى خمسمائة دولار في المغرب..والكلام عن أزمات التموين والبطالة والماء وغيرها موثقة من كلام أعلى السلطات..ويمكن مراجعتها..
إلى الأخ عبد الرحيم المغربي
مجرد تساؤل.
هل يوجد تسقيف لإخراج العملة !!!؟؟؟
جاء في تعليقك ما نصه:
“لأننا ممنوعون من إخراج أكثر من مائة يورو..بينما يسمح للمغربي بصرف عشرة آلاف يورو للفرد بدون الختم عليها في جواز السفر..” انتهى الاقتباس
كذبوا عليك، فتلقفت الكذبة (كما تلقفت عناوين الكتب) وانشرح لها صدرك لأنها تتناغم مع هواك، وبدأت تروج لها، ولم تكلف نفسك التأكد من مصادر موثوقة، في وقت أصبحت الحصول على المعلومة بكبسة زر.
فأعلم أنه لا يوجد قانون في الجزائر يسقف إخراج العملة، فقط هناك شروط:
في مقال نشرته جريدة “الخبر” الجزائرية يوم: 25/04/2024، تحت عنوان: “هام للمسافرين: جديد التصريـح بالعمـلة الصعبة”، جاء فيه ما نصه:
” عند دخول التراب الوطني: يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني: يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية.
بالنسبة للمسافرين المقيمين: إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر” انتهى الاقتباس.
إلى الأخ عبد الرحيم المغربي
مجرد تساؤل.
هل يوجد تسقيف لإخراج العملة !!!؟؟؟
جاء في تعليقك ما نصه:
“لأننا ممنوعون من إخراج أكثر من مائة يورو..بينما يسمح للمغربي بصرف عشرة آلاف يورو للفرد بدون الختم عليها في جواز السفر..” انتهى الاقتباس
كذبوا عليك، فتلقفت الكذبة (كما تلقفت عناوين الكتب) وانشرح لها صدرك لأنها تتناغم مع هواك، وبدأت تروج لها، ولم تكلف نفسك التأكد من مصادر موثوقة، في وقت أصبحت الحصول على المعلومة بكبسة زر.
فأعلم أنه لا يوجد قانون في الجزائر يسقف إخراج العملة، فقط هناك شروط:
في مقال نشرته جريدة “الخبر” الجزائرية يوم: 25/04/2024، تحت عنوان: “هام للمسافرين: جديد التصريـح بالعمـلة الصعبة”، جاء فيه ما نصه:
” عند دخول التراب الوطني: يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني: يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية.
بالنسبة للمسافرين المقيمين: إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر” انتهى الاقتباس.
أنت فين والجزائر فين يا صديقي ؟ وأوكد لك من منبر هذه الجريدة المؤقرة ان هجرة شباب الجزائر ال. اوروبا وخاصة فرنسا هي ظاهرة من ظواهر المودة التي اصبح هذا الشباب يعشفها ومن جهة اخرى ليس عامل البطالة الذي يجبر هؤلاء الشباب الهجرة بل هو بدافع نفسي الا وهو تقليد الآخرين .
أما عن العيش في الجزائر فلا يستطيع انتفاده الا الجزائري الذي يعيش بالجزائر الغاز في كل بيت وكل دشرة ومدعم من الدولة التعليم عبر كل اطواره مجاني العلاج مجاني المواد الغذائبة الاكثر انتشارا مدعمة . الحمد لله على نعمة الاسلام و الجزائر.
الأخ عبد الرحيم ، لا عليك فأنت من المثقفين الذين نعتز بهم في هذه الجريدة وكل ما تكتبه يتميز بالدقة والفصاحة ولك من قوة الحجة والدليل والبلاغة ما لا يستطيع آخرون مقارعتك فيه ، لك كل التحية والتقدير وبارك الله فيك وأكثر من أمثالك .
و الله الذي لا إله هو، و هو شهيد على ما أقول، أن مقيم ببريطانيا، و إني أندم على اليوم الذي هاجرت فيه بلدي. و الله العظيم المعيشة في الجزائر أجود و أحلى و أرخس. مع الأسف ضروف خاصة قاهرة جعلتني لا أستطيع الرجوع حاليا إلى بلدي. نصيحتي القلبية لكل من يفكر في الهجرة: أرجوك لا تغادر بلدك. كما يقال المثل: خبز و ماء في بلدك مع أسرتك و أحبابك، أحسن بكثير. أوربا لم تعد جنة، إنها من سيئ إلى أسوأ: غلاء فاحش، فساد، و شح فرص العمل، و إن وجد فلا يغطي الإيجار. اللهم اشهد اني قد بلغت.
اغرب ما رأيت في مغتربي الجزائر هو الصورة العبثية الغير موضوعية عن الجزائر، فقبل سفري هناك لاول مرة في العام ٢٠١٠، اعلموني بأن انتبه لأن الشنط يتم فتحها وسرقتها، وان الموظفين غير لائقين، وان انتبه من الناس والسائقين…..لكن فوجئت بتطور المطار ونظافته وترتيبه ولياقة الموظفين، وسهولة التعامل. هذا قبل اكثر من ١٥ عام. وإلى الان لازال الحزائريين يشاركوني بقصص تافهه عن الوضع بالجزائر ، وكل مرة اذهب (للعمل في مؤسسة دوليه) اصدم بما تقدمه الجزائر لمواطنيها. فمثلا، تخيل ان اي مواطن وحتى المغترب (وإعرف كثير) يحصلون على بيوت اشبه بالمجان (تدفع مبلغ ضئيل على عدد سنوات، مجموع المبلغ لا يشتري باب الشقة), وحقيقه شقق واسعه مرتبه. هذا لم اسمع به حتى بسويسرا!! لكن شاهدته بالجزائر. تخيل كذلك انك لو كنت جزائري حتى لو مغترب، عند بلوغك الكبر، تصرف الدولة راتب لك دون دفع اي اشتراكات !!! والتعليم الجامعي مجانا وتستطيع دراسة الطب او اي تخصص ودكتوراة مجانا……..ومع هذا، لا تقعد مع جزائري الا وينظر بدنيوية للجزائر ويظن فرنسا كما لو كانت الجنة. اعتقد ان فرنسا اوغلت بتشكيل العقل الباطني للجزائري لكي يردد كالببغاء عن سرقة الشنط واشياء تافهه ويكاد لايرى ما تقدمه الجزائر من ما لا تقدمه اي دوله اخرى
40% من المهاجرين الغير شرعيين ليسو بجزائريين…
هذا لا يمنع دراسة عميقة لهذه الضاهرة لأن الأسباب ليست دائماً إقتصادية
إذا كان الهدف هو فتح مجال المناقشة فإن الأمر يتطلب افساح المجال للطرفين.. أما إذا كان الهذف هو التطبيل لنظام العشرية على طريقة نشرة الثامنة..على أرواح ضحايا الفساد والتفقير والتجهيل..فلن يختلف الأمر عن إعلام بشار الهارب…الذي كان يصور الحياة في سوريا التي شرد نصف شعبها..جنة وفردوسا لا مثيل له..