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أنباء عن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي فجر منزلا في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها- (فيديو وصورة)

10 - ديسمبر - 2023

الصورة من مواقع التواصل

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لندن- “القدس العربي”:

أعلن جيش الاحتلال مقتل الضابط إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي، ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بيركوفيتش هو  نفسه صاحب واقعة تفجير منزل في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها، ما أثار غضبا واسعا وقتها.

 

في المقابل، نفى ناشطون آخرون أن يكون القتيل بيركوفيتش هو صاحب الفيديو. وقالوا إن الضابط الذي ظهر سابقا يدعى نيك موشيه غرونبرغ.

وقد ظهر الضابط في الفيديو خلال العد التنازلي لتفجير المنزل، وعلق عليه قائلا: “هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني”.

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

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  1. يقول ساري الفجر ،الاردن:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 9:03 ص

    الجيش الصهيوني هو اكثر جيش منحط في العالم

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  2. يقول ماجد:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 9:35 ص

    انا مبسوط لاميرتك إلى الجحيم

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  3. يقول Basem:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 2:04 م

    ان ربك بالمرصاد.
    صدق الله العظيم.
    هذه اية من ايات الله لمن يتدبر.
    يمهل ولا يهمل.
    اعتبروا يا حكام العرب.

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  4. يقول كلمة الحق:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 2:30 م

    الآن سنحتفل نحن برحيلك ..و سوف سترى أي منقلب ستنقلب…

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  5. يقول الامازغي المسلم:
    ديسمبر 10, 2023 الساعة 2:42 م

    يا له من خبر سعيد..سوف نحتفل برحيله..ونقول في مثل هذا اليوم رحل عنا الصهيوني القذر (ولا نذكر إسمه) صاحب الٱيادي الملطخة بدماء الشهداء إلى جهنم وبئس المصير..فهنئا له ذلك.

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