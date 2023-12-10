أنباء عن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي فجر منزلا في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها- (فيديو وصورة)

لندن- “القدس العربي”:

أعلن جيش الاحتلال مقتل الضابط إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي، ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بيركوفيتش هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها، ما أثار غضبا واسعا وقتها.

فاكرين الجندي اللي أهدى بنته في يوم ميلادها الثاني هدية تفجير مبنى في غزة ع العد التنازلي؟

فاكرينه؟

اللي حكى: "هذا التفجير اهداء لأميرتي الصغيرة إيلي"

هو الرائد إيال مئير بيركوفيتش (28 عامًا) مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل حجي 551 فطس على أيدي المقاومة..

والآن يشوى في نار الجحيم pic.twitter.com/jJ3lszRAGF — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 9, 2023

في المقابل، نفى ناشطون آخرون أن يكون القتيل بيركوفيتش هو صاحب الفيديو. وقالوا إن الضابط الذي ظهر سابقا يدعى نيك موشيه غرونبرغ.

وقد ظهر الضابط في الفيديو خلال العد التنازلي لتفجير المنزل، وعلق عليه قائلا: “هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني”.

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ، قرر ضابط الاحتلال نيك موشيه غرونبرغ، إهداء عملية تفجير لابنته إيلا التي بلغت العامين من عمرها أثناء وجوده في قطاع #غزة. غرونبرغ، وهو رائد في كتيبة الهندسة القتالية 271، قام بتفجير مبنى كامل كما يبدو في الفيديو وتناثر الحطام والغبار في الشارع pic.twitter.com/SDMPiF6bq1 — جنوبية | Janoubia (@janoubia_news) November 25, 2023

بعد البحث والتدقيق في الأمر.. خبر مضلل! الإسرائيلي الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يفجر مبنى في غزة احتفالا بعيد ميلاد ابنته ليس هو نفس الشخص الذي قتل قبل ساعات. الأول اسمه "نيك موشيه غرونبرغ"

المقتول اسمه "إيال مئير بيركوفيتش"#غزة_تُباد #غزه_مقبره_الغزاه pic.twitter.com/vun708dDWf — Khaled Kraizim (@khaledkraizim) December 9, 2023