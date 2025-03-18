أنباء عن مقتل محتجز إسرائيلي وإصابة اثنين جراء تجدد القصف على غزة

مظاهرة تطالب بالعمل على إطلاق سراح بقية المحتجزين في غزة خارج مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. 15 مارس 2025. ا ف ب

غزة: صرح مصدر مسؤول في حركة “حماس” بأن أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قتل، وأصيب آخران، فجر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية عن المصدر قوله إن الحادث وقع نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع .

وأعلن عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، الثلاثاء، بدء اعتصام للمرة الأولى عند السياج الحدودي مع قطاع غزة حتى وقف الحرب والعمل عوضا عن ذلك على إطلاق سراح ذويهم.

واتهمت هذه العائلات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتضحية بدماء أبنائها من أجل ضمان بقائه في الحكم، وفق ما أفادت به صحيفة “هآرتس” العبرية.

وعصر الثلاثاء، شاركت عيناف تسينغاوكار، والدة الأسير ماتان ضمن عدد من العائلات في مسيرة انطلقت من مستوطنة “نحال عوز” (جنوب) تجاه السياح الحدودي مع غزة للاحتجاج على استئناف الحرب بدلا من العمل على إطلاق سراح الأسرى.

وعقب وصول السياج، علقت عيناف وابنتها ناتالي عليه صورا لعدد من الأسرى المحتجزين بغزة، وأعلنا أنهما سيعتصمان في المكان، ولن يبرحاه حتى وقف الحرب، وفق المصدر ذاته.

وتُظهر صور اعتصام اليوم مشاركة أفراد من عائلات أسرى آخرين يشاركون فيه.

وكانت غارات إسرائيلية استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة تسبّبت في استشهاد أكثر من 330 شخصاً، وعشرات المصابين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتحتجز “حماس” 59 أسيراً يرجح أن نصفهم أحياء، في حين قتل الباقون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم.

وخلال صفقة التبادل تم إطلاق سراح نحو 150 إسرائيلياً من غزة، مقابل 1700 أسير فلسطيني، دون أن يشمل التبادل الجنود الإسرائيليين وكبار قادة الأسرى الفلسطينيين.

(وكالات)