أنباء متضاربة حول مقتل طالب أردني في مدينة هامبورغ الألمانية بسبب تضامنه مع غزة- (تغريدات)

برلين- “القدس العربي”:

ما زالت الأنباء متضاربة بدعوى حادثة قتل طالب أردني في هامبورغ الألمانية. وبعد تداول مكثف على الإنترنت لأشخاص يؤكدون مقتله ونشروا صورته، أكدت مواقع ألمانية أن الحادثة مزعومة وملفقة، وبأن الشرطة لا علم لها بالحادثة. في حين أكدت مواقع أردنية، أن الخارجية الأردنية تتابع القضية دون تأكيد أو نفي وقوع الحادثة.

وبحسب موقع islamiq.de الناطق باللغة الألمانية، فقد قُتل طالب أردني بالرصاص في هامبورغ، والسبب هو تضامنه مع فلسطين. وتنفي الشرطة الحادثة. وقال الموقع الألماني بحسب ما ورد: “قُتل طالب أردني يدعى محمد بركات يبلغ من العمر 21 عاما بالرصاص في هامبورغ. ضمن تبعات الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ويبدو أن الطالب الذي يدرس في جامعة هامبورغ أعرب عن تضامنه مع فلسطين ونشر عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. وبالنسبة لأقاربه وبعض وسائل الإعلام العربية، كان هذا هو السبب وراء مقتله بالرصاص يوم الخميس”.

وبينما تفترض وسائل الإعلام الأردنية أنها جريمة كراهية، نفت الشرطة في هامبورغ الحادث، ووصفته بأنه “أخبار كاذبة”، قائلة: “يوجد حاليا تقرير متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بمقتل طالب أردني في هامبورغ. ليس لدينا علم بهذا الأمر، ولا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل يمكن ربطها بهذا الأمر”.

A Jordanian student in Germany, Mohammad Barakat, 21, was shot dead in Hamburg. The shooting was ideologically motivated in response to Mohammad's social media posts about the ongoing genocide in Gaza. This is the direct outcome of state-sponsored racism. pic.twitter.com/a5CP1zfG5N

— Shahd Hm د.شهد الحموري (@shahdhm) December 23, 2023