أنتوني لاعب مانشستر يونايتد ينفي ادعاءات بالعنف ضد المرأة

لندن: نفى البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، الادعاءات الموجهة له باستخدام العنف ضد المرأة، وذلك في لقاء بالتليفزيون البرازيلي.

واستبعد اللاعب من قائمة المنتخب البرازيلي قبل أيام إثر ادعاءات من صديقته السابقة جابرييلا كافالين، باستخدامه العنف ضدها أكثر من مرة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

ونفى اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ادعاءات كافالين، لكن الشرطة لا تزال تحقق بشأنها.

وظهرت ادعاءات أخرى ضد أنتوني باستخدام العنف ضد سيدتين أخريين.

فقد ذكرت صحيفة “إكسترا” البرازيلية أن طالبة قانون تدعى رايسا دي فريتاس كانت قد قدمت في أيار/ مايو 2022 بلاغا للشرطة ضد أنتوني، تزعم فيه أنها تعرضت لإصابات إثر سلوك عنيف تورط فيه اللاعب وامرأة أخرى، بعد قضاء سهرة في ساو باولو.

كذلك كشفت مصرفية تدعى إنجريد لانا، في تصريحات لقناة “ريكورد تي في” البرازيلية، عن حادث آخر وقع في منزل أنتوني في مانشستر خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث قالت إنه دفعها باتجاه الحائط واصطدمت رأسها به.

وأصدر أنتوني بيانا يوم الاثنين الماضي عبر حسابه بتطبيق “إنستغرام”، وصف فيه ادعاءات كافالين بأنها “كاذبة”.

كذلك قال في تصريحات لشبكة “إس بي تي” البرازيلية الجمعة: “لم ولن أفعل هذا على الإطلاق (التعدي على امرأة)”.

وأضاف: “أنا واثق بنسبة 100% أنني لم ألمس امرأة على الإطلاق. وسوف أقدم الدليل. الناس سيرون الحقيقة”.

(د ب أ)