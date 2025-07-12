أنجبته خلف القضبان وودّعته شهيدًا.. فاطمة الزق تودّع ابنها يوسف بعد قصف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: قتلت إسرائيل الفتى الفلسطيني يوسف الزق (17 عامًا)، الذي يُعد أصغر أسير محرر في العالم، إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف شقة عائلته بمدينة غزة، فجر السبت، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان: “استشهاد يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط مدينة غزة”.

“الله يسهل عليك يا يوسف” الأسيرة المحررة فاطمة الزق تودع نجلها يوسف الذى ارتقى في قصف الاحتلال لشقتهم السكنية بمدينة غزة. pic.twitter.com/gkmV7aZyPS — خبرني – khaberni (@khaberni) July 12, 2025

وأضاف: “يوسف وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، وارتبط اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان”.

وكانت إسرائيل قد اعتقلت فاطمة الزق عام 2007 أثناء خروجها من قطاع غزة لتلقي العلاج، وكانت حينها حاملًا بطفلها يوسف، قبل أن تضعه داخل السجن.

استشهاد يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، شهيدًا بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة.

يوسف وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، وارتبط اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان. pic.twitter.com/0ixmyro4p7 — المركز الفلسطيني للدفاع عن الاسرى (@PalPrisonersA) July 12, 2025

(الأناضول)