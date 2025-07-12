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أنجبته خلف القضبان وودّعته شهيدًا.. فاطمة الزق تودّع ابنها يوسف بعد قصف إسرائيلي- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الشهيد يوسف الزق. صورة متداولة في وسائل التواصل

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غزة: قتلت إسرائيل الفتى الفلسطيني يوسف الزق (17 عامًا)، الذي يُعد أصغر أسير محرر في العالم، إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف شقة عائلته بمدينة غزة، فجر السبت، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان: “استشهاد يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط مدينة غزة”.

وأضاف: “يوسف وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، وارتبط اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان”.

وكانت إسرائيل قد اعتقلت فاطمة الزق عام 2007 أثناء خروجها من قطاع غزة لتلقي العلاج، وكانت حينها حاملًا بطفلها يوسف، قبل أن تضعه داخل السجن.

(الأناضول)

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