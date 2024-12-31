منوعات | أخبار النجوم

أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية طلاق بعد 8 سنوات

31 - ديسمبر - 2024

صورة ملتقطة في 13 يونيو 2014، لأنجلينا جولي وبراد بيت. ا ف ب

حجم الخط
0

لوس أنجليس: توصلت أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية طلاق، وفقاً لما ذكره محاميها يوم الإثنين، ما وضع حداً واضحاً لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ هوليوود.

وأكد محامي جولي جيمس سيمون أن الزوجين توصّلا إلى اتفاق. وكانت مجلة “بيبول” قد أوردت نبأ التسوية في البداية.

وقال سيمون، في بيان: “منذ أكثر من ثماني سنوات ، تقدّمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد (براد) بيت. تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع السيد بيت ، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة ، أنجلينا مرهقة ، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى “.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أنجلينا جولي تخشى أن تخيّب أمل محبي الأوبرا وماريا كالاس- (صور)
30 - أغسطس - 2024
أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين
16 - ديسمبر - 2022
جولي تتهم بيت بأنه “خنق” أحد أولادهما “وضرب آخر على وجهه” خلال شجار زوجي
5 - أكتوبر - 2022
أنجلينا جولي: وضع اليمن “يفطر القلب ويثير الغضب”- (فيديو)
16 - مارس - 2022

اشترك في قائمتنا البريدية