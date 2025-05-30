أنخيل دي ماريا يعود لنادي طفولته روزاريو سنترال

بوينس آيرس: أعلن نادي روزاريو سنترال، المنافس ببطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، عودة الجناح الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا لصفوف الفريق.

ويعود دي ماريا إلى روزاريو سنترال من جديد بعد قرابة عقدين من الزمن قضاهما مع عمالقة كرة القدم في أوروبا.

وكتب النادي الأرجنتيني على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي “أهلا بك في وطنك يا أنجيليتو” معلنا عن عودة النجم الأرجنتيني /37 عاما/ لصفوفه مرة أخرى.

وفي فيديو مؤثر عرض فيه روزاريو سنترال لقطات لدي ماريا وهو فتى صغير ونجم صاعد، فيما ذكر النادي: “سنواصل الصعود والتحليق عاليا، لكننا بحاجة إلى دعمكم لتحقيق ذلك”.

وقضى دي ماريا الموسمين الماضيين ضمن صفوف بنفيكا البرتغالي، الذي أشار إلى أن اللاعب سيشارك أولا معه في كأس العالم للأندية المقبلة في الولايات المتحدة قبل إتمام انتقاله إلى روزاريو سنترال.

وأوضح النادي البرتغالي: “تمثل المشاركة في أول نسخة من كأس العالم للأندية لحظة مميزة ورمزية لكل من دي ماريا وبنفيكا”، واصفا إياها بـ”نهاية رحلة استثنائية ومتميزة بين اللاعب والنادي”.

(د ب أ)