أندريا طايع تتولى تقديم «ذا فويس كيدز» بدل إيميه صياح

عمان – «القدس العربي»: أعلن برنامج «ذا فويس كيدز»، الذي ستعرضه شبكة «أم بي سي» قريباً، عن لجنة تحكيمه الجديدة، والتي تضمّ المغني السوري الشامي والمصري رامي صبري، والسعودية داليا مبارك. وأعلنت الشبكة السعودية أنّ الممثلة أندريا طايع ستتولى تقديم البرنامج الذي يبحث عن المواهب الغنائية للأطفال.

وبدأت القناة التحضيرات لتصوير برنامجي «ذا فويس» و»ذا فويس كيدز» في الأردن، ونشرت طايع صورة لها خلال التدريب على التقديم، معبرة عن حماسها لخوض تجربة جديدة خارج مجال التمثيل.

وتُعتبر الممثلة اللبنانية ـ الأردنية، البالغة 24 عاماً، من الوجوه الصاعدة في عالم الدراما، ولم يسبق لها أن شاركت في تقديم برامج فنية أو ترفيهية.

يُذكر أنّ المقدمة اللبنانية إيميه صياح، لن تكون جزءاً من النسخة الجديدة للبرنامج، في خطوة تعكس رؤية القناة لتجديد لجنة التحكيم والمقدمة بما يتوافق مع الطابع الشبابي والحيوي للنسخة الحالية.