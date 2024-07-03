أندونيسيا تفتتح أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

جاكرتا – أ ف ب: افتتحت أندونيسيا الأربعاء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في البلاد التي تسعى للتموضع في سلسلة التوريد العالمية لهذه الصناعة، باستغلال مخزونها من النيكل الأكبر في العالم.

والمصنع عبارة عن شراكة بين المجموعتين الكوريتين الجنوبيتين هيونداي موتوز وال جي إنرجي، ويمكن أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 10 غيغاوات في الساعة من البطاريات كل عام، على أن ترتفع إلى 20 غيغاوات في الساعة.

ويقع في مدينة كاراوانغ غرب جزيرة جاوا، وهو «الأكبر في جنوب شرق آسيا»، وفق ما أعلن الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو أثناء الافتتاح.

ووصف ويديودو، الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول/أكتوبر، هذا التدشين بأنه «فصل جديد» يؤكد طموح البلاد لتصبح لاعبا عالميا في سلسلة توريد السيارات الكهربائية. وهي أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا.

وقال «لدينا موارد طبيعية وافرة لكننا نعمل منذ عقود على تصديرها كمواد أولية بدون قيمة مضافة»، مضيفا «مع بناء المسابك وهذا المصنع، سنصبح لاعبا عالميا مهما في سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية».

وتضم أندونيسيا أكبر مخزون للنيكل في العالم، وهو مادة أولية أساسية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

هذا المشروع جزء من اتفاق بقيمة 9,8 مليار دولار وقع العام 2020 بين الحكومة الأندونيسية وشركة إل جي الكورية الجنوبية، لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وسينتج المصنع بطاريات لسيارات هيونداي الكهربائية، توجه خصوصا لتجهيز 50 ألف وحدة من سيارات «كونا» الرياضية المتعددة الاستخدامات.