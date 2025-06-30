أنس جابر تبكي بعد اضطرارها للانسحاب مبكرا من بطولة ويمبلدون

لندن: اضطرت النجمة التونسية أنس جابر، وصيفة بطولة ويمبلدون للتنس مرتين، للانسحاب من مواجهة فيكتوريا توموفا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور الأول من نسخة العام الجاري، بسبب الإصابة.

كانت أنس متأخرة بنتيجة 6 / 7 وصفر / 2 أمام اللاعبة البلغارية المصنفة 111 عالميا.

انهمرت أنس جابر بالبكاء قبل تلقيها العلاج خلال استراحة طبية في المجموعة الأولى من المباراة التي أقيمت على الملعب 14.

وتعرضت اللاعبة التونسية، وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة 2022، لسلسلة من الإصابات، أدت إلى تراجع تصنيفها إلى 59 عالميا.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أنس جابر تعرضت لإصابة في الكتف أدت إلى نهاية مبكرة لموسمها في 2024.

وأضافت أنه بعد ثلاثة أشهر فقط من عودتها، خرجت التونسية من الملعب وهي تبكي في بطولة ميامي المفتوحة هذا العام بعد تعرضها لإجهاد في الساق.

(د ب أ)