أنس جابر تتأهل للدور الثاني في بطولة بريزبين للتنس

بريزبين (أستراليا): تأهلت النجمة التونسية أنس جابر للدور الثاني في منافسات السيدات ببطولة بريزبين للتنس المقامة على الملاعب الصلبة في أستراليا.

وصعدت أنس لدور الـ32 بعد فوزها على الصينية تشينج سيساي بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 ضمن منافسات الدور الأول، اليوم الإثنين.

وستلعب النجمة التونسية في الدور القادم ضد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 28 عالميا، والتي تأهلت دون مشاركة في الدور الأول.

وفي لقاءات أخرى بالدور الأول، فازت الرومانية أنكا تودوني على الإسبانية كريستينا بوكشا والروسية بولينا كوديرميتوفا على الصينية وانج شينيو، والأوكرانية أنهيلينا كالينينيا على الصينية الأخرى وانج يافان.

وفازت الأمريكية بيتون ستيرنز على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، والصينية يوي يوان على الهولندية أرنتسكا روس، والأسترالية كيمبرلي بيريل على مواطنتها بريسيلا هون.

وتأهلت الروسية أناستازيا بوتابوفا بعد انسحاب منافستها الرومانية آنا بوجدان.

(د ب أ)