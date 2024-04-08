أنس جابر تتراجع 3 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس

لندن: تراجعت التونسية أنس جابر في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الإثنين.

وتحتل أنس جابر المركز التاسع، بينما تقدمت كل من اليونانية ماريا ساكاري والصينية كينوين شينغ والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا للمراكز السادس والسابع والثامن على التوالي.

واحتفظت البولندية إيجا شفيونتيك بصدارة التصنيف، خلفها الروسية أرينا سابالينكا، ثم الأمريكية كوكو جوف، والكازاخية إلينا ريباكيا، كما بقت الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس.

وواصلت الأمريكية دانييل كولينز الفائزة بلقب بطولة تشارلستون للمرة الثانية على التوالي قفزاتها الكبيرة في التصنيف العالمي، حيث تحركت من المركز 22 إلى 15.

وتتواجد كولينز في تصنيف أول 15 لاعبة لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير 2023 وذلك عندما تواجدت في المركز الحادي عشر.

وحققت اللاعبة الأمريكية طفرة كبيرة للغاية بتحركها من المركز 71 إلى 15 في غضون شهرين فقط.

ترتيب العشرة الأول بالتصنيف العالمي للتنس (سيدات)

1- إيغا شفيونتيك 10835 نقطة

2- أرينا سابالينكا 8045 نقطة

3- كوكو جوف 7205 نقاط

4- إلينا ريباكينا 5848 نقطة

5- جيسيكا بيجولا 4870 نقطة

6- ماريا ساكاري 4195 نقطة

7- كينوين شينج 3995 نقطة

8- ماركيتا فوندروسوفا 3895 نقطة

9- أنس جابر 3658 نقطة

10- يلينا أوستابينكو 3438 نقطة.

(د ب أ)