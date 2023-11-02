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أنس جابر تجهش بالبكاء وتتبرع بجزء من جائزتها المالية لمساعدة الفلسطينيين- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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المكسيك: بعد فوزها الأول في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون بالمكسيك الليلة الماضية، أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في البطولة لمساعدة الفلسطينيين.

وانتقمت جابر المصنفة الثانية عالميا سابقا لهزيمتها في نهائي ويمبلدون، وفازت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-4 و6-3 لتحيي فرصتها في الصعود لقبل النهائي.

وكانت جابر خسرت أمام الأمريكية كوكو جوف يوم الإثنين الماضي.

 

وفي مقابلة بعد المباراة، بدا التأثر واضحا على جابر التي حاولت التغلب على دموعها عند الحديث عن الصراع الدائر في قطاع غزة.

وقالت جابر التي سبق وتأهلت لنهائي ثلاث بطولات كبرى: “أنا سعيدة جدا بالفوز في المباراة، لكنني لم أشعر بسعادة كبيرة خلال الأيام الأخيرة. الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة”.

وأضافت بينما حاولت السيطرة على عواطفها: “لذا أشعر وكأنني.. أنا أسفة.. من الصعب جدا رؤية أطفال ورضّع يموتون كل يوم. هذا مؤلم كثيرا. قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين”.

وأكدت: “هذه ليست رسالة سياسية بل إنسانية. أتمنى أن يعم السلام هذا العالم.. هذا كل ما في الأمر”.

وفي مواجهتها الأخيرة في دور المجموعتين ستلتقي جابر (29 عاما) مع البولندية إيجا شيانتيك متصدرة الترتيب.

وتسعى جابر للتأهل لقبل نهائي البطولة الختامية للمرة الأولى خلال مسيرتها بعد خروجها من دور المجموعتين في 2022.

(رويترز)

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