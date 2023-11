أنس جابر تجهش بالبكاء وتتبرع بجزء من جائزتها المالية لمساعدة الفلسطينيين- (فيديو)

المكسيك: بعد فوزها الأول في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون بالمكسيك الليلة الماضية، أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في البطولة لمساعدة الفلسطينيين.

وانتقمت جابر المصنفة الثانية عالميا سابقا لهزيمتها في نهائي ويمبلدون، وفازت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-4 و6-3 لتحيي فرصتها في الصعود لقبل النهائي.

وكانت جابر خسرت أمام الأمريكية كوكو جوف يوم الإثنين الماضي.

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:

“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy… I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU

