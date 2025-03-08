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أنس جابر تغادر منافسات إنديان ويلز للماسترز مبكرا

8 - مارس - 2025

لاعبة التنس التونسية أنس جابر

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كاليفورنيا: غادرت التونسية أنس جابر، المصنفة 32 عالميا، بطولة إنديان ويلز للماسترز في التنس (فئة 1000 نقطة) بخسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا بمجموعتين دون رد، السبت، في إطار منافسات الدور الثاني.

ولم تجد اللاعبة الأوكرانية، المصنفة 46 عالميا، أي صعوبة في حسم المواجهة لصالحها بواقع (6-3، و6-1) في زمن قدره ساعة و9 دقائق، محققة أول انتصار لها على منافساتها في المواجهات المباشرة.

وتصطدم ياستريمسكا، البالغة من العمر (24 عاما)، في الدور الثالث بالمصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك، والتي تفوقت بسهولة على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين دون رد بواقع (6-2، و6-0).

وسبق أن ودعت أنس جابر أيضا مسابقة الزوجي من الدور الـ32، إثر هزيمتها رفقة زميلتها الألمانية جول نيمير أمام الثنائي المتكون من المجرية تيميا بابوس والأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز بمجموعتين لواحدة بواقع (1-6 و7-6 و4-10).

(الأناضول)

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  1. يقول بلي محمد من الدار البيضاء المملكة المغربية:
    أبريل 2, 2025 الساعة 12:40 م

    وندخل عالم هده اللعبة المتميزة عن كل الألعاب الرياضية الأخرى لها نصيب من القدم بمعنى ليست وليدة الزمان الدي نحن فيه وحديثة لاتشيب لكي نضع بعض الحروف أخف من الظل لعبة الثنس لاأحد يجهلها تقيم الأعراس بعد وقرب كدالك تلعب فيها السرعة والحدر غفلة بسيطة جد ا جد ا تسجيل نقطة والأستراحة تكون قصيرة بخلاف بين قوسين كرة القدم أو كرة السلة وغيرهما أظهر فيها الرجل المتميز لاالكل براعته فداق الربح وداق الخسارة كدالك وكدالك المرأة المتميزة عن غيرها ونحن نتوقع في المستقبل تغيير في قواعدها الفنية بل حتى في الجوائز وقد يكون لها حضور داخل الصور السينمائية

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