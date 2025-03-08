أنس جابر تغادر منافسات إنديان ويلز للماسترز مبكرا

كاليفورنيا: غادرت التونسية أنس جابر، المصنفة 32 عالميا، بطولة إنديان ويلز للماسترز في التنس (فئة 1000 نقطة) بخسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا بمجموعتين دون رد، السبت، في إطار منافسات الدور الثاني.

ولم تجد اللاعبة الأوكرانية، المصنفة 46 عالميا، أي صعوبة في حسم المواجهة لصالحها بواقع (6-3، و6-1) في زمن قدره ساعة و9 دقائق، محققة أول انتصار لها على منافساتها في المواجهات المباشرة.

وتصطدم ياستريمسكا، البالغة من العمر (24 عاما)، في الدور الثالث بالمصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك، والتي تفوقت بسهولة على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين دون رد بواقع (6-2، و6-0).

وسبق أن ودعت أنس جابر أيضا مسابقة الزوجي من الدور الـ32، إثر هزيمتها رفقة زميلتها الألمانية جول نيمير أمام الثنائي المتكون من المجرية تيميا بابوس والأمريكية نيكول ميليشار مارتينيز بمجموعتين لواحدة بواقع (1-6 و7-6 و4-10).

(الأناضول)