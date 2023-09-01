أنس جابر تهزم نوسكوفا بصعوبة وتبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

نيويورك: أجبرت التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا منافستها التونسية أنس جابر وصيفة بطلة العام الماضي، على بذل جهد كبير قبل أن تحقق فوزا مثيرا 7-6 و4-6 و6-3 لتبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس الخميس.

وحسمت أنس جابر المصنفة الخامسة، التي تسعى لإحراز لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، المجموعة الأولى الصعبة، قبل أن تزيد نوسكوفا البالغ عمرها 18 عاما الضغط في المجموعة الثانية.

وفازت نوسكوفا بمباراتها الوحيدة السابقة أمام أنس جابر في قبل نهائي بطولة أديليد في وقت سابق من هذا العام، وتقدمت 5-1 قبل أن تعود أنس بالفوز بثلاثة أشواط سريعة.

وتعثرت أنس جابر، التي عانت من صعوبات في التنفس ومشاكل أخرى في مباراتها الأخيرة، أثناء محاولتها لرد ضربة منخفضة على الشبكة وبدا أنها تأثرت لفترة وجيزة عندما حافظت نوسكوفا صاحبة الضربات القوية على إرسالها لتدرك التعادل في المباراة.

وقالت اللاعبة التونسية إنها لم تصل بعد إلى مئة بالمئة من مستواها، لكنها أضافت أن اللعب في الفترة المسائية ساعدها.

وأضافت أنس جابر: “لكن نعم، أنا أتعامل مع الأمر ببطء. لم أكن بطيئة حقا في هذه المباراة، لكني حصلت على راحة يوم واحد وأتمنى أن أشعر بالتحسن غدا. من الصعب أن تشعر بالمرض خلال البطولة، دعونا نرى ما سيحدث”.

وأنقذت أنس جابر نقطة لكسر إرسالها لتتقدم 2-1 وهيمنت على المجموعة الفاصلة في الشوط الثامن قبل أن تختتم الفوز في النقطة الرابعة للفوز بالمباراة لتضرب موعدا مع لاعبة تشيكية أخرى هي ماري بوزكوفا.

وقالت أنس جابر للجماهير في الملعب: “حاولت التزام الهدوء، ومن الواضح أن الجمهور لم يستسلم. لذلك شكرا جزيلا لكم”.

(رويترز)