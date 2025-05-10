أنس جابر تودع بطولة روما المفتوحة للتنس

روما: ودعت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة 36 عالميا منافسات بطولة روما المفتوحة للتنس للأساتذة “فئة 1000 نقطة” من دور الـ32، اليوم السبت.

خسرت أنس جابر أمام الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الخامسة عالميا بنتيجة 4 / 6 و3 / 6 بعد مباراة استمرت 71 دقيقة فقط.

ورغم الخسارة، فإن اللاعبة التونسية حققت رقما بارزا بمشاركتها في مباراة رقم 100 ببطولات الأساتذة لتصبح ثاني لاعبة إفريقية تحقق هذا الإنجاز بعد الجنوب إفريقية أماندا كويتزر التي خاضت 225 مباراة.

أما باوليني صارت أول إيطالية تتأهل لدور الـ16 في بطولة روما منذ عام 2014، عندما وصلت كل من فلافيا بينيتا وفرانشيسكا سكيافوني وسارة إيراني.

وتستعد اللاعبة الإيطالية لمواجهة اللاتفية إيلينا أوستابينكو التي تأهلت بفضل انسحاب منافستها الألمانية لورا سيجموند قبل المباراة.

وفي مباراة أخرى، فازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على الأمريكية هيلي بابتيست بمجموعتين لواحدة بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و6 / 4.

وتأهلت سفيتولينا لمواجهة أمريكية أخرى هي دانييل كولينز ضمن منافسات دور الـ16.

(د ب أ)