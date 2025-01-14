 أنس جابر للدور الثاني لبطولة أستراليا للتنس.. وميار شريف تخرج مبكرا

ملبورن: استهلت النجمة التونسية أنس جابر مسيرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى على أفضل وجه.

وتأهلت أنس للدور الثاني في المسابقة، المقامة بمدينة ملبورن الأسترالية، عقب فوزها السهل على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنتيجة 6 / 3 و6 /3 اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للبطولة.

كما صعدت الإيطالية ياسمين باوليني، المصنفة الرابعة للبطولة، للدور ذاته، بفضل فوزها على الصينية سيجيا وي، بنتيجة 6 / صفر و6 / 4.

وودعت المصرية ميار شريف مبكرا منافسات فردي السيدات بالبطولة، إثر خسارتها على يد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بنتيجة 6 / 1 و6 / 4 في الدور الأول للمسابقة.

(د ب أ)