رياضة | رياضات أخرى

 أنس جابر للدور الثاني لبطولة أستراليا للتنس.. وميار شريف تخرج مبكرا

14 - يناير - 2025

حجم الخط
0

ملبورن: استهلت النجمة التونسية أنس جابر مسيرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى على أفضل وجه.

وتأهلت أنس للدور الثاني في المسابقة، المقامة بمدينة ملبورن الأسترالية، عقب فوزها السهل على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنتيجة 6 / 3 و6 /3 اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للبطولة.

كما صعدت الإيطالية ياسمين باوليني، المصنفة الرابعة للبطولة، للدور ذاته، بفضل فوزها على الصينية سيجيا وي، بنتيجة 6 / صفر و6 / 4.

وودعت المصرية ميار شريف مبكرا منافسات فردي السيدات بالبطولة، إثر خسارتها على يد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بنتيجة 6 / 1 و6 / 4 في الدور الأول للمسابقة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أنس جابر تنسحب من بطولة ميامي للتنس بسبب الإصابة
22 - مارس - 2025
أنس جابر تغادر منافسات إنديان ويلز للماسترز مبكرا
8 - مارس - 2025
التونسية أُنس جابر تودع منافسات دورة بريزبين الأسترالية
3 - يناير - 2025
أنس جابر تبتعد عن البطولات حتى نهاية 2024
16 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية