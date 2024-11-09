 أنشيلوتي: حققنا فوزا رائعا على أوساسونا والحديث عن الانتقالات سابق لأوانه

مدريد: أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه من المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن المباراة كانت جيدة لفريقه، وأنه أخذ بزمام المبادرة منذ البداية لينجح في حسم اللقاء لصالحه.

وأشاد المدرب الإيطالي بالمدافع الشاب راؤول أسينسيو، والذي شارك بديلا للمصاب ميليتاو، موجها الشكر لراؤول غونزاليس، مدرب فريق الشباب، على العمل الكبير الذي قام به مع المدافع الشاب ليجعله في درجة كبيرة من الجاهزية التي ظهر عليها أثناء المباراة.

وأوضح أنشيلوتي أن الأمر سابق لأوانه فيما يتعلق بتحرك النادي نحو التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير /كانون الثاني المقبل، حيث أكد أنه سيقيم خياراته في المراكز المطلوب تدعيمها حتى يحين موعد سوق الانتقالات.

وأبدى المدرب الإيطالي سعادته بتسجيل لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينغهام هدفا في المباراة، مؤكدا أنه جزء من منظومة الريال وسيواصل التحسن في المباريات المقبلة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر برشلونة صاحب الـ33 نقطة في رصيده، والذي يلعب غدا ضمن منافسات الجولة ذاتها مع ريال سوسيداد.

(د ب أ)