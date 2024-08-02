أنشيلوتي: ريال مدريد سيكون آخر فريق أدربه

باريس: يتوقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يكون فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، هو آخر فريق سيدربه على مستوى الأندية، ولكنه “ليس متحمسا للغاية” بشأن تدريب منتخب وطني.

ويمتد عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد لعامين آخرين، ولكن ارتبط اسمه في الموسم الماضي بتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

ومع ذلك، فإن أنشيلوتي 65/ عاما/ ليس من أنصار فكرة التخلي عن ناد لتدريب منتخب.

وقال في المدونة الصوتية “أوبي وان” الخاصة بلاعب تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل :”فكرتي هي أن ريال مدريد سيكون آخر نادي أدربه”.

وأضاف :”إذا كانت هناك فرصة لتدريب منتخب وطني، لا أعلم”.

وأردف :”لست متحمسا بتولي منصب المدير الفني لمنتخب، لأنني سأخسر ما أحبه كثيرا، العمل اليومي. أنا حقا أعشق ما أفعله”.

وأكد :”هذا هو الموسم الـ29 لي كمدرب. صحيح أنني فزت بالكثير ولكن تخيل عدد الألقاب التي خسرتها”.

ويعد أنشيلوتي واحدا من أكثر المدربين خبرة في اللعبة، ولكنه يعتقد أن هذا ليس هو مفتاح النجاح الوحيد، ودعم مدرب تشيلسي الجديد إنزو ماريسكا لتقديم عروض جيدة مع الفريق في أول مهمة له لتدريب فريق يلعب بالدوري الممتاز.

وترك ماريسكا ليستر سيتي بعد موسم واحد فقط عقب قيادته للفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإيطالي، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان يدرب تشيلسي :” الخبرة ليست أهم جزء في وظيفتنا. إنها جزء منها، ولكن بالطبع، أهم جزء هو المعرفة”.

وأردف:” وحقيقة أن لديه تجربة مع جوسيب جوارديولا، وليستر سيتي، أعتقد أن لديه المعرفة للتدريب والقيام بعمل جيد مع تشيلسي.

(د ب أ)