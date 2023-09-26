أنشيلوتي: ريال مدريد يعتزم الرد على الهزيمة أمام أتلتيكو عبر المواجهة أمام لاس بالماس

مدريد: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه يعتزم الرد على هزيمته في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد من خلال المواجهة التي تجمعه بلاس بالماس غدا الأربعاء.

وتعرض النادي الملكي لهزيمته الأولى في الموسم الحالي وسقط على ملعب أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: “كل فريق له صفاته وخصائصه، يلعب لاس بالماس كرة القدم بشكل جيد ويحب التعامل مع الكرة، من جانبنا نريد الفوز مرة أخرى والرد سريعاً بعد هزيمة الأحد، يجب أن يكون موقفنا مختلف عند دخول المباريات مع الأخذ في الاعتبار أنهم نالوا منا عدة مرات في الدقائق الأولى”.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله “الانتقادات جزء من وظيفة المدرب، عندما تكون مدرباً لريال مدريد فمن الطبيعي أن تتلقى انتقادات إذا لم تسر الأمور على ما يرام، لكن هذا لا يؤثر علي، يجب أن أقوم بنقد ذاتي لتقييم ما كنا نفعله بشكل جيد والأشياء السيئة التي فعلناها ضد أتلتيكو، وهي قليلة… تقييمي مختلف عما يمكن أن يفعله أي شخص آخر”.

وأشار “أنا واللاعبون نعرف ما يتعين علينا تحسينه، مع الأخذ في الاعتبار أننا قدمنا أداءً جيداً حتى الآن، وعلينا أن نواصل العمل بشكل جيد، وتحسين ما لم نفعله بشكل جيد ضد أتلتيكو، كل نظام له نقاط ضعفه، لا يوجد نظام مثالي، لدينا لاعبون لهم خبرة كبيرة”.

وأوضح “الجميع متاح وهذه علامة جيدة للغاية، يجب أن أقوم بتقييم دقيق فيما إذا كنت سأعطي دقائق من البداية أو خلال المباراة لبعض اللاعبين.”

وانتقل أنشيلوتي لمسألة تجديد عقده، قائلا “أنا سعيد هنا، لكن لدينا الوقت والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، نحن نركز على المباريات”.

(د ب أ)