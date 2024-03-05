أنشيلوتي: ريال مدريد ينبغي أن يتحلى بالصلابة والتركيز في مواجهة لايبزغ “القوي”

مدريد: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني ضرورة أن يتحلى فريقه بالصلابة والتركيز خلال المواجهة أمام لايبزغ الألماني غدا الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد حسم النادي الملكي مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: “إنها فرصة مهمة للاستمرار في مسابقة خاصة جدا بالنسبة لنا، علينا أن نقدم أفضل نسخة من الفريق. المواجهة لم تحسم بعد، على الرغم من أن لدينا أفضلية بسيطة. يجب أن نلعب بأفضل مستوى لدينا منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة”.

وأضاف “مباراة الذهاب ضد لايبزغ كانت صعبة، رغم حصولنا على العديد من الفرص. علينا أن نتحسن وأن نكون أكثر خطورة لأن مباراة الغد ستكون مختلفة. سوف يلعبون بقوة وسيتعين علينا الدفاع بقوة”.

وأوضح “قمنا بتقييم مباراة الذهاب والأشياء الجيدة والأشياء التي يمكننا تحسينها. يمكننا أن نظهر التحسن. على المستوى الدفاعي نعاني وعلينا أن نتحسن. لايبزيج فريق خطير في التحولات. لديهم مهاجمون يتميزون بالسرعة. سيعود روديجر الذي سيساعدنا في هذا الصدد. علينا أن نلعب مباراة متكاملة لحسم التأهل للدور المقبل”.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن المدرب الإيطالي قوله “لا يوجد راحة أبداً في مباراة تراهن فيها على الكثير هذا الموسم. علينا السعي للاستمرار في هذه المسابقة التي حققنا فيها العديد من النجاحات في الماضي. لا أفكر في الحكم قبل المباراة، ولا أود أن أفكر فيه بعد المباراة كذلك”.

وعن القائمة التي سيخوض بها المباراة أوضح أنشيلوتي “لن أقول أي شيء، ولكن لديّ شكوك. قمت باستدعاء الثنائي تشواميني وروديجر لأن ناتشو لم يتدرب وكان يعاني من الألم. الآن ناتشو متاح ولديه فرصة اللعب أساسياً”.

وعن واقعة طرد نجمه الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام ، قال “لم أتحدث إلى بيلينغهام بهذا الشأن. إنه لاعب يحاول تقديم كل شيء على أرضية الملعب ويقوم بعمل جيد للغاية. البطاقة الحمراء كانت خطأً. شعر بالإحباط ولكنه لم يوجه أي نوع من الإهانة”.

وانتقل أنشيلوتي لتقييم أداء ريال مدريد على مدار الموسم وقال “للحديث اليوم عن الموسم الحالي أود أن أقول إننا قمنا بعمل جيد للغاية. نريد أن نستمر على هذا النحو. هناك شهرين أو ثلاثة أشهر متبقية للانتهاء. عندما ننتهي سنقوم بتقييمه. لكن فريقي قدم أداءً جيداً حتى الآن”.

وتابع “المفتاح هو أن لدي لاعبين جيدين للغاية يتمتعون بجودة عالية. لدي أيضاً لاعبون يريدون التعلم والتحسين ليكونوا جزءاً من هذا النادي. هذا مهم. ما أطرحه على الطاولة، يقبله اللاعبون. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم للقيام بعمل جيد ومساعدة الفريق”.

وأشار “أحب عملي، خاصة في ريال مدريد لأنه أفضل مكان للعمل. بين المعاناة والسعادة، وعليك التعامل مع مواقف معينة تعاني فيها. كل هذا يؤثر على السعادة. حول كل واحد منا قد يكون هناك أشخاص غير سعداء، مثل اللاعب الذي لا يلعب. يمكنك تقاسم السعادة، ولكن المعاناة هي لك وحدك. لكنني سعيد لأنني في أفضل نادٍ في العالم للقيام بهذه المهمة، مع ذلك، فإن المعاناة أكبر من السعادة”.

(د ب أ)