أنشيلوتي: غوارديولا لا يعتقد حقا أن فرصة مانشستر سيتي 1% أمام ريال مدريد

مدريد: أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه غير مقتنع بما قاله جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فرصة الفريق الإنجليزي 1% فقط لإقصاء نظيره الإسباني من الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الأربعاء.

وقلب ريال مدريد الطاولة على منافسه الإنكليزي، وهزمه بنتيجة 3 / 2 في مباراة الذهاب بإنكلترا الأسبوع الماضي، ليعزز من فرصه قبل مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو.

وبعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل بنتيجة 4 / صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، قال غوارديولا إن فرصة فريقه في التأهل أمام ريال مدريد 1%.

ورد أنشيلوتي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء “غوارديولا لا يعتقد ذلك حقا، وسأسأله قبل المباراة هل ترى فرصة فريقك 1% فقط”.

وأضاف المدرب الإيطالي “أعتقد أن غوارديولا يعلم أن فرصته أكبر من ذلك، كما أننا لا نرى أن فرصتنا في التأهل 99%، وندرك بالطبع أن لدينا أفضلية، وسنحاول استغلالها قدر الإمكان”.

وتابع “سأكون أحمقا إذا قلت أننا سنستعد للمباراة وكأننا تعادلنا في مباراة الذهاب بدون أهداف، لن يصدقني أحد، لأننا فزنا 3 / 2، وسيكون علينا أن نؤدي بنفس الطريقة التي لعبنا بها مباراة الذهاب، دون أن ننسى الأفضلية التي لدينا”.

ولم يفشل جوارديولا أبدا على مدار 16 موسما في مشواره التدريبي بواقع أربعة مواسم في برشلونة، وثلاثة في بايرن ميونخ وتسعة في مانشستر سيتي في قيادة هذه الفرق إلى دور الـ16 في دوري الأبطال.

وكان موسم 2012 / 2013 هو الأخير الذي فشل فيه مانشستر سيتي في الوصول لهذه المرحلة.

وتفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي مرتين في دور الثمانية العام الماضي وفي قبل النهائي عام 2022، ليحقق في كل مرة اللقب الأوروبي، ويعزز رقمه القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 مرة.

واستعاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المدافع الألماني أنطونيو روديجر الذي تعافى من إصابة عضلية أبعدته لأسابيع، علما بأن المدرب الإيطالي اعتمد في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على الرباعي فيدريكو فالفيردي وفيرلان ميندي وراؤول أسينسيو وأوريليان تشواميني، الذين شاركوا سويا لأول مرة.

وأكد أنشيلوتي أنه سيعتمد على روديغر في التشكيل الأساسي، غدا الأربعاء، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيشارك على حساب المدافع الشاب أسينسيو أو لاعب الوسط تشواميني.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي، علما بأن مانشستر سيتي تفوق في الدور قبل النهائي قبل عامين، ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه عام .2023

(أ ب)