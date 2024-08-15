أنشيلوتي: مبابي يمتلك قدرات هائلة… ومواجهة أتالانتا تشبه الذهاب إلى طبيب الأسنان

مدريد: أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على قدرات القناص الفرنسي الدولي كيليان مبابي خلال ظهوره الأول بقميص النادي الملكي ومساهمته في الفوز على أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد مساء الأربعاء والتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وشارك مبابي في أول مباراة رسمية مع ريال مدريد واستهل مشواره بأفضل طريقة ممكنة، إذ سجل باكورة أهدافه وفاز بأول ألقابه مع الفريق، حيث خاض 82 دقيقة خلال الفوز بهدفين دون رد على أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء وسجل الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة ذكية من جود بيلينغهام.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: “يمتلك مبابي قدرات هائلة، لقد عمل بشكل جيد، وتعاون مع زملائه في الفريق وعمل بجد في الدفاع. لم يلعب الفريق بشكل جيد في الشوط الأول، لكنه قدم أداء جيدا على الصعيد الدفاعي وهذا هو المهم، عندما فتحت المساحات، أصبحت الأمور أكثر سهولة لنا، لقد ساهم جميع المهاجمين مثل بيلينغهام وفينيسيوس ورودريغو.، لقد لعب الفريق بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني”. ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله “أنا سعيد للغاية، افتخر بتدريب هذا الفريق وقد قمنا بعمل جيد، كانت المباراة صعبة في الشوط الأول لأن أتالانتا لعب بشكل جيد للغاية، كانوا أقوياء للغاية في المواجهات الثنائية وواجهنا صعوبات. لكن بمجرد إيجاد المساحات قليلا، أظهرنا جودتنا الهجومية”. وأضاف: “هنأت جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا، أخبرته أن اللعب ضد أتالانتا أشبه بالذهاب إلى طبيب الأسنان، لقد كانوا أقوياء للغاية في المواجهات الثنائية، وعندما تراجع إيقاعهم فتحنا المساحات وتقدمنا في النتيجة”. وأشار أنشيلوتي: “تحدثت أمس مع طاقم العمل وأجرينا المقارنة مع فريقنا 2014، لكن الأمر في غاية التعقيد، في عام 2014 كان الفريق رائعا مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وغاريث بيل، لقد كان خط هجوم استثنائي، الأمر الذي لا يتغير في هذا النادي هو جودة الفريق، امتلكنا الجودة في عام 2014 ونمتلكها اليوم، بعد مرور 10 سنوات”. وأوضح المدرب الإيطالي: “قام بيلينغهام وفالفيردي وتشواميني بعمل رائع، كانت مباراة مختلفة، مع عدد من المواجهات الثنائية، كان البحث عن التفوق صعبا، لم نلعب جيدا في الشوط الأول، لكننا فتحنا المساحات في الشوط الثاني وزادت فرصنا، قدم اللاعبون الثلاثة أداء جيدا، ولاسيما على الصعيد الدفاعي، ومنحوا التوازن للفريق في الصفوف الخلفية”. وتابع: “أصعب شيء هو إيجاد توازن جيد في ضوء الجودة الهائلة التي نمتلكها في الهجوم، نأمل أن نحظى بموسم جيد، لدينا فريق رائع وسنعمل على تحقيق هذا التوازن”. وبخصوص إدواردو كامافينجا، قال: “كانت لدي شكوك حول مشاركته في المباراة، لكنه لسوء الحظ تعرض للإصابة، آمل أن يتعافى سريعا لأنه مهم جدا لنا، كان لديه فرصة اللعب، لكنه أصيب ولم يتمكن من اللعب”.

وفيما يتعلق بديفيد ألابا أوضح أنشيلوتي “إنه يتقدم بشكل جيد، ويعمل على المستوى الفردي، وركبته تستجيب بشكل جيد، علينا توخي الحذر لأنها إصابة خطيرة، نعتقد انه سيبدأ بالركض في الأيام المقبلة وآمل أن يعود قريبا”.

(د ب أ)



